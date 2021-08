Home

Accordo storico, contratti di 6 mesi con turni garantiti per i portuali giornalieri

2 Agosto 2021

Livorno 2 agosto 2021

Portuali giornalieri Intempo, raggiunto un accordo storico: contratti di 6 mesi con 16 turni garantiti

Contratto di lavoro per sei mesi continuativi con una garanzia di almeno 16 turni mensili. E’ quanto prevede l’accordo sindacale siglato in favore dei 24 portuali giornalieri in forza presso l’agenzia di lavoro somministrato Intempo. Un risultato storico, visto che è da oltre cinque anni che questi portuali lavorano con contratti giornalieri presso il nostro scalo: con questa intesa si garantisce finalmente loro un minimo di stabilità lavorativa.

L’importante risultato è frutto dell’intesa raggiunta tra Cgil, Nidil-Cgil, Alp e Intempo dopo mesi di trattative. Per questi 24 portuali l’accordo prevede sei mesi continuativi di lavoro somministrato (dal 1 agosto 2021 al 31 gennaio 2022) presso Alp, unico soggetto autorizzato a fornire manodopera di lavoro temporaneo alle imprese presenti nel nostro porto.

L’accordo raggiunto rappresenta un primo passo importante per superare la condizione di estrema precarietà che questi lavoratori hanno vissuto per anni. I portuali giornalieri Intempo venivano infatti “assunti” la mattina “ per essere poi “licenziati” la sera: una condizione inaccettabile e insostenibile, visto anche l’elevata professionalità e serietà dimostrata in tutti questi anni da questi lavoratori. L’accordo siglato con Alp e Intempo rappresenta senza dubbio un punto importante di partenza, anche se c’è ancora molta strada da fare: il nostro obiettivo è infatti arrivare a garantire a questi 24 portuali una condizione lavorativa sempre più stabile.

Monica Cavallini (vicesegretaria generale Cgil provincia di Livorno)

Filippo Bellandi (segretario generale Nidil-Cgil Livorno)

Giulia Biagetti (Nidil-Cgil provincia di Livorno)

