31 Luglio 2024

Accordo tra Jolly Acli e Basket Fucecchio

Livorno 31 luglio 2024 – Accordo tra Jolly Acli e Basket Fucecchio

Nella giornata di Venerdì 26 luglio 2024 le Società Asd Ficeclum Basket Fucecchio e A.s.d. G.S. Jolly Acli Livorno hanno sottoscritto un accordo di collaborazione trasversale che prevede sinergie tra le due Società a partire dall’U13 per finire alla A2.

Ficeclum Fucecchio sarà società satellite di Jolly Acli Livorno in un percorso innovativo nell’universo del “mondo del basket femminile” .

Due realtà che operano con passione, dedizione, e capacità da anni, dove i due patron, Neri e Paoli hanno visioni molto simili di come sia indispensabile fornire alle giovani atlete la possibilità di crescere, suscitare interesse, avere pari opportunità ed essere sinonimo di inclusione sociale con l’obiettivo non secondario, di poter arrivare ad essere atlete di interesse Nazionale e giocare in serie A.

A tal proposito, in occasione della COPPA GHIMENTI riservata a squadre U14 che si svolgerà a Fucecchio il 15 settembre, è stata organizzata un’amichevole di lusso, tra Jolly Acli Basket Livorno e Nico Basket partecipante al campionato di B.