10 Ottobre 2025

Accuse di Ghiozzi, Salvetti: “Simpaticamente e bonariamente.. “roba da ghiozzi”, un comunicato che fa sorridere”

"All'ultimo giorno di campagna elettorale e vale tutto per i candidati, mi divertirò lunedì a vedere gli esiti di questo atteggiamento della lega".

“Simpaticamente e bonariamente mi verrebbe da dire roba da ghiozzi. Un comunicato che fa sorridere, per fortuna la mia intervista è registrata e sta circolando in ogni dove così che chi vuole ascolta direttamente ciò che ho dichiarato. Salvini era ministro con Conte nel 2018 è stato membro della commissione trasporti daln2008 e ora ministro delle infrastrutture e stamani ha guardato chi gli illustrava il progetto come se fosse al primo giorno di scuola. Ed è talmente vero che i leghisti non conoscono la valenza di questo progetto che in Regione hanno sempre votato contro non pensando mai di trovare poi il loro ministro che diceva “bellissima opera”. Comunque comprendo che siamo all’ultimo giorno di campagna elettorale e vale tutto per i candidati, mi divertirò lunedì a vedere gli esiti di questo atteggiamento della lega”.

Così il sindaco di Livorno Luca Salvetti risponde alle accuse lanciate dal consigliere comunale (Lega) Carlo Ghiozzi in merito al suo comportamento col ministro Salvini in Darsena Europa