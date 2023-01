Home

31 Gennaio 2023

Livorno 31 gennaio 2023 – Aci “contro l’accanimento del Comune di Livorno relativo all’installazione di nuovi Autovelox in Viale Italia”

L’intervento di Aci Livorno:

Aci Livorno non si è mai opposta alla rilevazione automatica, con relativa sanzione, in caso di eccesso di velocità dei veicoli, ma ritiene che un accanimento come quello che viene messo in atto in Viale Italia, sinceramente, sia eccessivo.

In passato l’Ente di Via Verdi propose, in appropriata sede, l’installazione di Autovelox per limitare la velocità di tutti i veicoli proprio in Viale Italia, ma la proposta non fu accolta e venne scartata dando come come spiegazione che il codice della strada non lo permetteva.

Con il tempo sono stati poi realizzati, dal Comune di Livorno, degli attraversamenti pedonali rialzati, percorribili ad una velocità di 30Kmh, iniziativa che Aci Livorno promosse elogiando l’operato, poiché questi nuovi sistemi di attraversamento avrebbero comunque funzionato da dissuasori di velocità e quindi reso lo stesso viale più sicuro, successivamente Aci Livorno chiese all’attuale amministrazione una loro nuova dislocazione e l’uniformità degli stessi, ma anche questa richiesta rimase ed è rimasta sospesa, senza ricevere alcuna risposta.

Passati pochi mesi l’Ente di Via Verdi apprende con stupore, per mezzo di stampa, che verranno posizionati dei nuovi Autovelox.

Aci Livorno ritiene che il controllo del territorio, e della viabilità nella fattispecie, sia sacrosanto, quindi ben vengano le pattuglie della municipale a rilevare la velocità, si effettuino minuziosi controlli sugli autisti, ma non si creino continui motivi di distrazione del conducente.

Chi percorre Viale Italia è distratto da una sequela di ostacoli che lo portano a prestare più attenzione a ciò che lo circonda rispetto a ciò che gli capita davanti.

In un incontro con l’Assessore Giovanna Cepparello la delegazione di Aci Livorno suggerì che il Comune di Livorno anticipasse gli altri comuni d’Italia proponendosi come “omologatore” al Ministero delle Infrastrutture per l’installazione di semafori “intelligenti”, che sono già in funzione in Spagna e Francia.

Si tratta di un sistema di una semplicità disarmante ma del risultato vincente, sono semafori dotati di rilevamento di velocità dove in caso di superamento dell’andatura si comunica al guidatore, tramite l’accensione di una luce rossa, di rallentare.

Questo meccanismo fa si che tutti i conducenti, una volta capito il funzionamento, rallentino automaticamente garantendo di fatto la sicurezza di tutti.

Aci Livorno ritiene che Viale Italia si stia trasformando in un terreno di caccia dove come sempre l’automobilista fa la parte del “merlo”.

