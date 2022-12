Home

15 Dicembre 2022

Aci: “dopo tante nostre richieste finalmente arriva un nuovo progetto per un parcheggio in Via Masi”

Livorno 15 dicembre 2022

Aci Livorno: dopo tante nostre richieste finalmente arriva un nuovo progetto per un parcheggio in Via Masi a Livorno

È di ieri la notizia che l’attuale amministrazione ha in progetto di riqualificare una zona situata in Via Masi per la realizzazione di un parcheggio.

Aci Livorno più volte e a più riprese aveva reso pubblica l’idea di progettare un nuovo parcheggio in un grande spazio di circa 36.000mq situato in Via Masi a Livorno, dove all’interno attualmente si trovano delle costruzioni fatiscenti e lasciate alla più totale incuria.

La proposta di Aci Livorno fu ed è quella di abbattere gli instabili ruderi per poter offrire un ampio parcheggio a tutti i pendolari e non che tutt’oggi hanno la necessità di spostarsi per lavoro o per una gita fuori porta.

La grande area di Via Masi come tutti sanno si trova vicino anche all’uscita dell’autostrada e superstrada, due notevoli arterie che mettono in comunicazione la nostra città con le zone limitrofe, questa vicinanzapermetterebbe ai tanti automobilisti di potersi fermare e parcheggiare comodamente alle porte di Livorno per poi raggiungere il centro con un servizio navetta o autobus, per quest’ultimo si dovrebbe modificare e ampliare il proprio percorso, una deviazione che sicuramente verrebbe apprezzata.

Aci Livorno rinnova la sua proposta di un pagamento a forfait giornaliero per tutti gli automobilisti che in futuro potrebbero parcheggiare all’interno di tale spazio, un piccolo importo al giorno per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, riducendo così le emissioni di Co2 e migliorando il benessere di tutti i cittadini.

