Aci Livorno presenta le due edizioni dei Rallies Elbani al Relly Meeting di Vicenza

7 Febbraio 2023

Livorno 7 febbraio 2023

Il presidente di Aci Livorno Marco Fiorillo ha annunciato, al trionfante pubblico del Rally meeting 2023 di Vicenza, le due prossime edizione dei Rallies Elbani!

Una entusiasmante folla di appassionati di motori si sono dati appuntamento alla 3° edizione del Rally Meeting 2023 svoltasi dal 3 al 5 febbraio a Vicenza.

Grande e imponente manifestazione automobilistica che ripercorre la storia del Rally Italiano, una tre giorni di grandi eventi quindi, con esposizioni di auto da competizione storiche e moderne,

esibizioni su aree esterne, su percorsi sterrati e asfaltati e con più di mille piloti premiati; un vero e proprio spettacolo per tutti i partecipanti!

Per l’occasione il Presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo, il Presidente di Aci Livorno Sport, Luciano Fiori, insieme all’amministratore Unico di Aci Livorno Service, Ernesto La Greca, hanno presentato al folto pubblico di piloti, scuderie ed appassionati il programma relativo alle

edizioni 2023 dei rallies elbani, nello specifico il 56° Rallye di aprile e la 35° edizione del Rally Elba Storico in calendario per settembre.

La delegazione di Aci Livorno ha poi partecipato alla premiazione del Trofeo 2022 A112 Abarth, consegnando al Presidente del Team Bassano, Mauro Valerio, un orologio offerto da Locman Italia.

