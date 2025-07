Home

Cronaca

Aree pubbliche

ACI Livorno : “Questa città ha bisogno di essere curata e tenuta bene”

Aree pubbliche

12 Luglio 2025

ACI Livorno : “Questa città ha bisogno di essere curata e tenuta bene”

Livorno 12 luglio 2025 ACI Livorno : “Questa città ha bisogno di essere curata e tenuta bene”

Livorno ha tanto da offrire, ma la scarsa manutenzione urbana si riflette ogni giorno su strade, piazze e spazi pubblici. ACI Livorno dichiara: servono interventi concreti e continui per restituire decoro e vivibilità alla città.

“Livorno merita più attenzione ” È questo il messaggio forte che arriva dai vertici dell’Automobile Club locale, sempre più coinvolti non solo nella promozione della mobilità sicura, ma anche nella tutela del decoro urbano e della vivibilità cittadina.

Le criticità non mancano: strade dissestate, segnaletica trascurata, spazi pubblici in stato di abbandono. “Non si può chiedere ai cittadini di rispettare le regole se le istituzioni per prime non danno il buon esempio,” sottolineano i rappresentanti di ACI.

Girando per le strade di Livorno, è impossibile non notare uno scenario che si ripete ormai troppo spesso: biciclette abbandonate sui marciapiedi, legate a pali, lasciate ovunque tranne che negli spazi dedicati. Non si tratta solo di incuria o maleducazione: è un problema concreto di accessibilità e sicurezza. Il passaggio dei pedoni — soprattutto per anziani, genitori con passeggini e persone con disabilità — viene spesso ostacolato, in alcuni casi del tutto impedito.

In vie come Via dei Bagni o Via Garibaldi, la vegetazione selvaggia prende il sopravvento: cespugli folti, erba alta e mancata manutenzione impediscono l’uso normale dei marciapiedi e rendono il passaggio difficoltoso anche per i più agili. Una situazione di abbandono che genera un crescente malcontento tra i cittadini.

Un esempio simbolico di questo stato di degrado è Piazza della Repubblica. Le due statue che dominano la piazza, un tempo vanto cittadino, sono oggi circondate da erbacce, come se nessuno si curasse più del loro valore storico o estetico. Una scena che stride fortemente con l’immagine di una città che aspira ad accogliere turisti e visitatori.

Eppure, basta spostarsi di pochi chilometri per trovare piazze curate, parchi puliti, strade ben manutenute. Livorno, con la sua storia, il suo mare, il suo potenziale, merita di essere tenuta bene.

Tombini intasati, fontanelle fuori uso, segnaletica scolorita: l’elenco delle piccole grandi mancanze è lungo. E ognuno di questi dettagli, sommato agli altri, racconta una verità evidente: una città che non si prende cura di sé stessa, non può pretendere rispetto né attrarre chi viene da fuori.

In Via dei Pelaghi è stata realizzata una pista ciclabile dove anche i pedoni si trovano costretti a passare per l’enorme vegetazione che ormai arriva fino sulla strada, impedendo il passaggio a tutti gli utenti della strada.

Il decoro urbano non è un dettaglio estetico: è qualità della vita, è dignità, è rispetto. Per tutti.

L’obiettivo? Restituire ai livornesi una città più vivibile, ordinata, e all’altezza della sua storia e del suo potenziale. “Non è solo una questione di immagine – concludono da ACI – ma di rispetto. Per Livorno e per chi la abita ogni giorno.