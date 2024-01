Aci: “riqualificare piazza della Repubblica ricoperta da un arido sterrato”

Home

12 Gennaio 2024

Aci Livorno invita l’amministrazione a riflettere sullo stato di degrado in cui versa Piazza della Repubblica, ricoperta da un arido sterrato scricchiolante.

L’amministrazione parla di riqualificazione, ed è evidente che siamo in piena campagna elettorale strisciante, ed allora perché Piazza della Repubblica è passata in cavalleria?.

È di qualche giorno fa la notizia del via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del manto stradale di Via Ricasoli, per una spesa complessiva di 250mila euro.

Quattro milioni invece verranno spesi per la nuova pavimentazione di Via Grande. Aci Livorno chiede però di porre l’attenzione anche sullo stato in cui versano le nostre piazze, in particolare modo Piazza della Repubblica, che ricordiamo essere uno dei ponti più grandi d’Europa, ma che ad oggi è e rimane un’anonima piazza ricoperta da un fastidioso sterrato bianco.

Una ghiaia composta da sassi più o meno grandi che trasmette quella sensazione di incuria e abbandono. Piazza della Repubblica merita di essere valorizzata con un degno

manto stradale, e vista la sua esposizione diretta al sole studiare un progetto ad hoc perché diventi un’area di svago e attrattiva turistica.

Aci Livorno è un ente, che fra le sue funzioni, ha anche il dovere di dare un supporto tecnico alle amministrazioni della provincia livornese, darefunzionalità e decoro è invece un dovere di chi amministra

