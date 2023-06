Home

14 Giugno 2023

Aci: “Viale Italia marciapiedi impraticabili e pericolosi, per tutti!” (Foto)

Livorno 14 giugno 2023 – Era il 18 agosto 2018 quando iniziammo a segnalare la situazione dei marciapiedi sul viale Italia, un tratto davvero pericoloso. Marciapiede al buio e tombini sollevati tra via dei Pensieri e via del Parco. Oggi anche Aci torna a porre l’attenzione su quel tratto di marciapiede pericoloso continuando ad auspicare un intervento immediato e risolutivo:

“Aci Livorno, fa presente che in Via del mare angolo Viale Italia, di fronte alla Baracchina Rossa, e in via del parco angolo viale Italia si trovano due marciapiedi non solo in pessime condizioni ma totalmente impraticabili.

Marciapiedi abbandonati, disastrati, con buche, pendenze e tombini che emergono e ostacolano il passaggio, assolutamente non sicuri e pericolosi per tutti gli utenti della strada.

L’Ente di Via Verdi fa notare inoltre, come si vede nella fotografia in basso; una situazione paradossale data dalla presenza di cartelli stradali situati proprio in mezzo al suddetto marciapiede.

I cartelli intralciano il cammino dei pedoni, costretti a scendere e procedere in mezzo di strada; azione tra l’altro pericolosa perché ci si trova a ridosso di una curva, e figuriamoci le difficoltà che possono esserci per i portatori di handicap.

Un percorso inagibile e pericoloso che dovrebbe condurre ad un attraversamento pedonale rialzato ma che, di fatto, diventa un vero e proprio incubo.

Aci Livorno auspica un intervento immediato e risolutivo per garantire non solo un adeguato decoro e un lodevole biglietto da visita ma per offrire un’assoluta sicurezza atta a garantire la tutela di tutti gli utenti della strada”.

