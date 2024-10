Home

Cronaca

Acqua di Livorno sicura: Asa smentisce false voci. Acqua potabile garantita, Asa si riserva azioni legali

Cronaca

8 Ottobre 2024

Acqua di Livorno sicura: Asa smentisce false voci. Acqua potabile garantita, Asa si riserva azioni legali

Livorno 8 ottobre 2024 – Acqua di Livorno sicura: Asa smentisce false voci. Acqua potabile garantita, Asa si riserva azioni legali

ASA, la miglior acqua che il tuo territorio ti possa dare

I cittadini segnalano sempre più spesso ad ASA di essere contattati da fantomatiche società che indicano la necessità di trattare l’acqua della rete pubblica perché non potabile o contenente contaminanti pericolosi.

ASA si riserva di avviare ogni opportuna azione legale nei confronti dei responsabili della diffusione di queste false notizie.

Invitiamo i cittadini a non credere a tali telefonate che cercano di convincere i destinatari che la qualità dell’acqua di casa è compromessa al solo fine di offrire soluzioni in forma di depuratori d’acqua, sostenendo che possano risolvere un problema che non esiste.

L’acqua distribuita da ASA è assolutamente potabile, come giornalmente rilevato da ASL sulle acque distribuite e da ARPAT sulle fonti di approvvigionamento.

Solo questi enti possono rilevare il superamento dei valori di legge e quindi richiederne la non potabilità.

Oltre ai controlli di tali enti, ASA effettua ulteriori 60.000 analisi all’anno, sempre per garantire una maggior sicurezza e tutela della salute dei cittadini, sui 32 Comuni interessati dai controlli nelle province di Livorno, Pisa e Siena.

Questi doppi controlli garantiscono l’affidabilità del sistema idrico gestito da ASA rispetto alla garanzia di potabilità.

Invitiamo pertanto i cittadini, in caso di dubbi, a contattate sempre ASA al numero verde 800139139 o alla pec asaspa.protocollo@legalmail.it.

Acqua di Livorno sicura: Asa smentisce false voci. Acqua potabile garantita, Asa si riserva azioni legali