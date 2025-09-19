Acqua di qualità per gli studenti del Cecioni, inaugurata fontanella ASA
Una nuova opportunità per gli studenti e un passo avanti per l’ambiente
Si è inaugurata ufficialmente una fontanella di acqua ad Alta Qualità al Liceo Cecioni di Livorno.
Grazie a un impianto di ultima generazione, gli studenti avranno ora a disposizione acqua potabile microfiltrata, più buona da bere. La nuova fontanella, collegata direttamente alla rete idrica cittadina, tratta l’acqua attraverso un avanzato sistema di filtrazione su carbone attivo, che la debatterizza e la rende più gradevole al gusto, eliminando il tipico sapore di cloro. Inoltre, una lampada UV garantisce un’ulteriore protezione sanitaria al momento dell’erogazione, neutralizzando eventuali batteri residui.
Con la nuova fontanella, gli studenti sono ora incentivati a portare borracce riutilizzabili, contribuendo ogni giorno alla lotta contro l’inquinamento da plastica.
Per Asa al taglio del nastro erano presenti Cristina Fiorilli Responsabile Settore Comunicazione, Francesco Rombolini Addetto Stampa, Ing. Andrea Montauti settore Produzione e Potabilizzazione