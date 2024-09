Home

9 Settembre 2024

Tutti gli eventi sono gratuiti e trasmessi in diretta streaming su Youtube

Livorno 9 settembre 2024 – “Acqua, fonte e devastatrice di vita” a Livorno il festival ambientale Il Mono che si muove. incontri, spettacoli e la voce di Mister Green Il Mondo che si Muove seconda edizione La compagnia dei Leggendari comunica il calendario della seconda edizione del Festival che ha creato per parlare d’Ambiente. L’ iniziativa è patrocinata dal Comune di Livorno, e si svolgerà dal 16 al 21 settembre presso il Cisternino di Città. E’ un’edizione a cui gli organizzatori vogliono affrontare un tema importante e centrale per le questioni Ambientali e relative al Cambiamento Climatico: Acqua fonte e devastatrice di Vita, e per questo ha scelto uno spazio che potesse onorare questo tema, il Cisternino di Città, ora Casa della Cultura. Ma si parlerà solo d’Acqua, ma anche Rifiuti e Verde Urbano, con ospiti importanti come Mr.Green e Andrea Mati. In programma anche due mostre; Water for Peace 2024 organizzata dall’Unifersità di Pisa e il lavoro di Aurora Bresci con le sue opere realizzate con la spazzatura che toglie dalla città. Verrà dedicata una giornata agli Ambasciatori di Livorno nel Mondo e un’altra giornata a un collettivo di Ferrara (in rappresentanza verranno Sandro Abruzzese, Marco Belli, Sergio Fortini e Marco Manfredi) che porterà la loro esperienze di sensibilizzazione ambientale fatte al delta di Po. Il festival chiuderà con lo spettacolo della compagnia I Leggendari “Cecilia – leggende di mare”, una replica a casa nostra prima che la settimana successiva vada al Festival andrà al Fringe Off di Milano e a ottobre al Fringe Off di Catania. Il Programma 16 settembre 2024 presso Cisternino di Città ore 16:45 Inaugurazione Festival con invito alle autorità dalle 17:00 inaugurazione mostra Water for Peace 2024 realizzata dall’Università di Pisa Mostra che ha fatto parte del calendario ONU per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 inaugurazione mostra Ri-Pu-Li-Amo di Aurora Bresci Aurora Bresci che è conosciuta in città per le creazioni fatte coi mozziconi di sigaretta raccolti un po’ ovunque, dalle spiagge ai campi e le strade. ore 17:30 Conosciamo Mr.Green Un incontro pubblico con Francesco “Mr.Green” Stefanini per una chiacchierata per conoscerlo meglio. 17 settembre 2024 presso Cisternino di Città

ore 15:30

Ambasciatori di Livorno nel Mondo

Nel giugno 2024 è nato un tavolo di lavoro degli ambasciatori relativamente all’acqua, per un progetto che vuol potabilizzare l’acqua là dove nel mondo c’è ma per svariati motivi non è potabile.

ore 17:15

Presentazione del fumetto Qui, ora

Presentiamo per la prima volta al pubblico un’iniziativa editoriale del gruppo Aretusa, che nel 2023 ha realizzato un fumetto destinato alle scuole per parlare dei problemi ambientali relativi all’acqua.

ore 17:45

Ambasciatori di Livorno nel Mondo (II parte)

Conosciamo gli Ambasciatori che sono arrivati a Livorno per il festival, una chiacchierata informale.

18 settembre 2024 presso Cisternino di Città

ore 17:30

Libera espressività

Presentazione dei corsi di libera espressività di Claudio Monteleone

ore 17:30

Diari di un cambiamento climatico – 2022

Lettura Collettiva di monologhi tratti da eventi di cronaca dell’estate 2022



19 settembre 2024

ore 17:15 presso Cisternino di Città

L’importanza del verde nelle città

Il nostro ospite Andrea Mati (vivaista e studioso di giardini terapeutici) porta una discussione sui benefici che i polmoni verdi e gli alberi possono portare alla città.



prima dell’incontro alle 15:00 presso gli Orti Urbani di via Goito Visita guidata degli Orti Urbani di via Goito

Alla scoperta di un polmone verde di Livorno, recuperato per iniziativa cittadina In occasione dell’incontro con Andrea Mati, abbiamo avuto la richiesta dal collettivo degli Orti Urbani di far conoscere il posto al nostro ospite, e ne nasce così l’occasione per raccontare a tutti quelli che saranno interessato la storia del posto e della sua riqualificazione nata per iniziativa cittadina, che in questi anni ha trasformato una discarica a cielo aperto in un nuovo polmone verde della città.

20 settembre 2024 presso Cisternino di Città

ore 16:00

Livorno incontra Ferrara

L’arte di comunicare: il gruppo artistico livornese degli Skimmers incontra il collettivo di Ferrara che hanno iniziato a lavorare sulla comunicazione e sensibilizzazione su temi legati all’Ambiente. Un confronto aperto a cui tutti possono contribuire.

ore 17:15

Diari di un cambiamento climatico – Firenze (Anteprima)

Dopo il Diario ambientato nella Livorno del 2106, la nostra compagnia teatrale ha iniziato a scrivere un nuovo diario dedicato a Firenze. La storia si intreccerà con quella già esistente, vi vogliamo presentare i primi capitoli

ore 17:45

Tornare nel Delta

Quattro rappresentanti di un gruppo più esteso (che ancora non può chiamarsi collettivo) verranno a Livorno per raccontare le loro iniziative volte alla sensibilizzazione a tematiche ambientali.

21 settembre 2024

ore 21:00 presso OndaLab

Cecilia – Leggende di Mare

La forza del Mare viene portata in scena da Alessandra Donati e Edoardo Bacchelli, il nostro spettacolo nasce da storie e leggende livornesi che vanno a intrecciarsi con eventi e personaggi storici di inizio 1700. La nuova produzione è stata selezionata per partecipare al Fringe Off di Milano e al Fringe Off di Catania, e per questo abbiamo deciso di chiudere la rassegna con questo spettacolo, che questa volta sarà diretto dalla regista ucraina Tanya Shelepko.

Tutti gli eventi del festival che si svolgeranno presso il Cisternino di Città saranno gratuiti e trasmessi in diretta streaming sul nostro canale Youtube. Ogni giorno ci sarà il link sul sito www.ilmondochesimuove.it per seguire la diretta.

direzione artistica Ephraim Pepe

