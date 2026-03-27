Cronaca 27 Marzo 2026

“Acqua, una risorsa preziosa”, dodici giare nelle scuole per educare le giovani generazioni all’uso consapevole delle risorse idriche

Livorno 27 marzo 2026 Acqua, una risorsa preziosa”, dodici giare nelle scuole per educare le giovani generazioni alluso consapevole delle risorse idriche

“Acqua, una risorsa preziosa”, dodici giare nelle scuole per educare le giovani generazioni all’uso consapevole delle risorse idricheInaugurata la prima giara: 26 marzo ore,alla Scuola Elementare Gramsci – Via Campania, Livorno

Ha preso ufficialmente avvio il 26 marzo alla Scuola Elementare Gramsci in via Campania con linaugurazione della prima giara il progetto del Rotary Club Livorno: Acqua, una risorsa preziosa, con lobiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulluso consapevole delle risorse idriche attraverso azioni concrete nelle scuole e negli spazi pubblici.

Il progetto promosso e curato dal Rotary Club Livorno grazie al fattivo contributo di Azimut Benetti, ha potuto contare sulla collaborazione deComunededirigenti dei principali istituti scolastici della città con lobiettivo di trasformare la sostenibilità ambientale in unesperienza concreta, educativa e partecipata.

Nellambito del progetto sono in fase di installazione 12 giare per la raccolta dellacqua piovana in alcune scuole cittadine. Lacqua raccolta sarà utilizzata per lirrigazione di piccole aree verdi adiacenti ai plessi scolastici, offrendo così agli studenti un esempio tangibile di buone pratiche ambientali e di gestione virtuosa delle risorse naturali.

Liniziativa si inserisce in un più ampio percorso che individua tre direttrici fondamentali. La prima riguarda proprio la sensibilizzazione degli studenti attraverso linstallazione delle dodici giare nei plessi scolastici. La seconda prevede la realizzazione, presso il Parco di Villa Fabbricotti, di unarea verde attrezzata per la raccolta dellacqua piovana, la cui manutenzione sarà assicurata grazie al riutilizzo delle acque meteoriche. La terza direttrice consiste nellorganizzazione di un convegno tematico che si terrà il 14 maggio alle ore 15.30 presso la sala Ciampi della Provincia, dedicato alla governance delle risorse idriche, alla gestione del servizio idrico, alla sicurezza alimentare e alla ricerca.

Con questa iniziativa – spiega Marina Pesarin, Presidente del Rotary Club Livorno – vogliamo trasmettere ai ragazzi un messaggio semplice ma fondamentale: lacqua è una risorsa preziosa, da rispettare e utilizzare con responsabilità. Le giare installate nelle scuole diventano così non solo strumenti utili, ma anche simboli concreti di un impegno condiviso tra istituzioni, scuola e territorio che mettono al centro leducazione ambientale, il rispetto dellacqua come bene comune e la costruzione di una cittadinanza più consapevole e responsabile”.

Il progetto guida dellanno, Acqua, una risorsa preziosa, rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Club, scuole e istituzioni, uniti dalla volontà di promuovere una cultura della sostenibilità che parta dai più giovani e si traduca in azioni reali e misurabili sul territorio.

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