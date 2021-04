Home

Cecina

Acqua Village, 150 posti di lavoro nei due parchi di Cecina e Follonica. Come fare domanda

18 Aprile 2021

Acqua Village, 150 posti di lavoro nei due parchi di Cecina e Follonica. Come fare domanda

Cecina (Livorno) 18 aprile 2021

Acqua Village ha iniziato le selezioni le selezioni del personale per la stagione 2021. Acqua Village ricerca 150 persone con varie qualifiche per i due parchi di Cecina (Livorno) e di Follonica (Grosseto)

Qui sotto troverete la descrizione dei ruoli che stanno cercando.

I requisiti indispensabili per candidarsi sono la disponibilità a lavorare tutta la stagione, a rotazione nei giorni festivi, sulla base delle norme contrattuali.

Altro requisito fondamentale è la residenza o la possibilità di alloggio in zona Grosseto e Livorno e un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Il processo di reclutamento e selezione prevede, oltre ad un colloquio individuale, anche un percorso di formazione mirato all’attività che verrà svolta.

Offriamo contratti a tempo determinato (part-time e tempo pieno) in funzione della disponibilità.

COME PARTECIPARE ALLE SELEZIONI

Per parteciparealle selezioni delle professioni qui sotto elencate e delle posizioni che ti interessano e compila con tutti i tuoi dati al seguente link, allegando il curriculum. Non verranno presi in considerazione i curricula inviati per email o presentati agli uffici dei parchi.

RISTORAZIONE/BAR

Sono coloro che si occupano dei punti di ristoro presenti nei parchi: show cooking, fast food, yogurteria, bar, gelateria, frutteria; le mansioni ricercate sono baristi, addetti di sala e figure professionali con esperienza in gelateria, friggitoria, preparazione di panini, di piatti freddi e di waffle. Per alcune figure è previsto l’utilizzo del registratore di cassa. Requisiti fondamentali: residenza o alloggio in zona Grosseto e Livorno.

RECEPTION/SEGRETERIA INFORMAZIONI, CASSIERE

Sono coloro che si occupano della reception e delle casse. Sono richieste capacità relazionali molto accentuate per potersi confrontare con tipologie diverse di ospiti. Requisiti fondamentali: ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, conoscenza di almeno un’altra lingua straniera, ottima conoscenza del computer. Residenza o alloggio in zona Grosseto e Livorno.

RICEVIMENTO/INGRESSO

Sono coloro che si occupano dell’accoglienza degli ospiti all’ingresso del parco e di fornire le informazioni generali. Sono richieste capacità relazionali molto accentuate per potersi confrontare con tipologie diverse di ospiti e attitudine al problem solving. Requisiti fondamentali: ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, conoscenza di almeno un’altra lingua straniera. Residenza o alloggio in zona Grosseto e Livorno.

COMMESSI BAZAR

Sono coloro che si occupano della vendita dei prodotti acquistabili al bazar, il negozio all’interno del parco. Requisiti fondamentali: capacità relazionali molto accentuate per potersi confrontare con tipologie diverse di ospiti; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Residenza o alloggio in zona Grosseto e Livorno.

ASSISTENTE BAGNANTE

Sono le figure che si occupano della sicurezza delle piscine e degli scivoli e del primo soccorso ai clienti. Requisiti fondamentali: brevetto di assistente bagnante, residenza o alloggio in zona Grosseto e Livorno.

ASSISTENTE DI STABILIMENTO

Sono le figure che si occupano della gestione degli scivoli e del parco acquatico. Requisiti fondamentali: residenza o alloggio in zona Grosseto e Livorno.

ADDETTI ALLE PULIZIE

Sono coloro che si occupano di garantire l’igiene, la pulizia e l’ordine degli spazi comuni e delle toilette. Requisiti fondamentali: esperienza nel settore, residenza o alloggio in zona Grosseto e Livorno.

