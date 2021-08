Home

Acquario di Livorno, Green pass e orari aperture

11 Agosto 2021

Livorno 11 agosto 2021

Fino al 12 Settembre, l’Acquario di Livorno sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17) con orario continuato.

All’Acquario di Livorno il pubblico può ammirare la nuova vasca dei pesci alieni, le due tartarughe verdi “Ari” e “Cuba” che nuotano con il pesce Napoleone, la vasca del kelp, il polpo, il pesce pagliaccio ed al primo piano uno spazio dedicato ad insetti, rettili ed anfibi dove si muovono le formiche tagliafoglia. Dal primo piano è possibile accedere alla terrazza panoramica con vista sul lungomare di Livorno e le isole dell’Arcipelago Toscano.

Già dal 6 agosto, a seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’Acquario di Livorno è visitabile esclusivamente mostrando al personale di biglietteria il Green Pass ricevuto in seguito a una delle seguenti certificazioni:

– almeno una dose di vaccino (validità 9 mesi);

– il risultato negativo di un test molecolare/antigenico effettuato entro le 48 ore dalla visita;

– il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi dalla guarigione).

In assenza della documentazione prevista, l’ingresso NON sarà consentito e non sarà possibile il rimborso.

Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

Resta confermato l’obbligo per il pubblico (dai 6 anni in su) di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e il rispetto del distanziamento interpersonale indicato lungo il percorso di visita.

Per entrare all’Acquario di Livorno è possibile acquistare online i biglietti di ingresso in anticipo a tariffa agevolata sul sito www.acquariodilivorno.it oppure il giorno stessa della visita direttamente presso le biglietterie. Non è possibile modificare la data di visita o il rimborso.

