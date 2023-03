Home

Acquario: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

18 Marzo 2023

Acquario: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

Questa settimana sarà caratterizzata da un’energia molto intensa e potente che influenzerà tutti i segni zodiacali. Il Sole si muove dall’ultimo giorno dei Pesci all’inizio dell’Ariete il 21 marzo, portando con sé un forte senso di energia vitale e di rinnovamento.

Amore: In questo periodo l’amore sarà al centro della tua vita, Acquario. Le posizioni di Mercurio e Saturno in Acquario ti daranno un’ottima capacità di comunicazione e una maggiore stabilità emotiva. La Luna crescente in Cancro dal 21 al 23 marzo ti darà un’energia positiva e una maggiore capacità di comprendere e ascoltare i bisogni del tuo partner. Potrebbe essere il momento giusto per affrontare alcune questioni importanti nella tua relazione.

Denaro: La posizione di Venere in Ariete ti renderà molto ambizioso e determinato nel raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Potresti ricevere un’offerta per un nuovo lavoro o un progetto interessante, ma assicurati di valutare attentamente ogni scelta prima di prendere una decisione. La Luna crescente in Leone dal 24 al 25 marzo ti darà un grande senso di fiducia in te stesso e potrebbe portare nuove opportunità finanziarie.

Lavoro: Con Marte in Toro, potresti sentirti un po’ frustrato sul lavoro, ma mantieni la calma e cerca di affrontare le cose in modo razionale. Giove in Pesci ti darà una maggiore intuizione e creatività, che potrebbero essere utili per trovare soluzioni innovative ai problemi che incontrerai. La posizione di Saturno in Acquario ti aiuterà a mantenere la concentrazione e la disciplina necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi.

In generale, questa settimana sarà molto impegnativa ma potrebbe portare grandi opportunità e crescita personale. Ricorda di prenderti del tempo per te stesso e di ascoltare il tuo istinto. Buona fortuna, Acquario!

