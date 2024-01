Oroscopo del mese

28 Gennaio 2024

Acquario, oroscopo febbraio 2024

Acquario: Prospettive Celesti e Opportunità nel Febbraio 2024

Il mese di febbraio 2024 sarà un periodo di significativi cambiamenti per gli Acquario, con le quadrature di Giove e Urano che promettono sorprese in grado di plasmare il destino. Nonostante le sfide, la presenza favorevole del Sole, Mercurio, Venere, Marte e Plutone nella tua area zodiacale agirà come catalizzatore, rafforzando le tue idee e promuovendo i tuoi progetti. La Luna nuova in semisestile accentuerà il tuo desiderio di nuove attività e relazioni, spingendoti verso nuovi orizzonti.

Influenze Celesti per gli Acquario a Febbraio 2024:

Sole nel segno (Acquario) dal 19 in semisestile (Pesci);

Luna nuova il 10 in semisestile (Pesci) – Luna piena il 24 in quinconce (Vergine);

Mercurio in semisestile (Capricorno) dal 5 nel segno (Acquario) dal 23 in semisestile (Pesci);

Venere in semisestile (Capricorno) dal 16 nel segno (Acquario);

Marte in semisestile (Capricorno) dal 13 nel segno (Acquario);

Giove in quadratura (Toro);

Saturno in semisestile (Pesci);

Urano in quadratura (Toro);

Nettuno in semisestile (Pesci);

Plutone nel segno (Acquario).

Amore: Emozioni Intense e Opportunità di Conquista

Le previsioni amorose per gli Acquario a febbraio 2024 portano ottime notizie, soprattutto nella seconda quindicina del mese. Venere diventa tua alleata, portando gioia e serenità nella tua relazione quindi il periodo sarà propizio per vivere momenti emozionanti e intensi. La presenza del Sole in una posizione favorevole contribuirà a trasmettere ottimismo e fiducia in te stesso e nel tuo partner. È il momento di esprimere con coraggio i tuoi sentimenti, poiché la vulnerabilità può portare a connessioni più profonde. Se sei single, il magnetismo speciale a febbraio potrebbe portare a conquiste inaspettate. Tuttavia, fai attenzione agli eccessi di slancio che potrebbero giocare contro di te.

Lavoro: Opportunità e Successi Professionali

La prima settimana di febbraio potrebbe essere un po’ ostica per rivendicare promozioni o aumenti, a causa dell’aspetto dissonante di Urano. Tuttavia, dalla seconda settimana in poi, il cielo si schiarisce. La buona posizione di Giove ti permetterà di lavorare senza eccessiva fatica, e con i pianeti veloci dalla tua parte, avrai l’opportunità di raggiungere numerosi obiettivi e successi. Se sei alla ricerca di un nuovo impiego, questo è il momento ideale per iniziare accordi, contratti o collaborazioni.

Salute: Benessere e Energia Creativa

La maggior parte dei pianeti posizionati armonicamente nel tuo spicchio di cielo porterà molta luce, trasformandosi in benessere. Febbraio ti vedrà in ottima forma, soprattutto nelle ultime due settimane, caratterizzate da una meravigliosa energia creativa. Se hai recentemente affrontato problemi di salute, potrebbero migliorare. Dedica del tempo al relax e recupero, impegnandoti in esercizi aerobici, nuoto o altre attività che allevino le tensioni.

Fortuna: Giorni Propizi e Opportunità

I giorni fortunati per gli Acquario a febbraio 2024 sono lunedì 5, venerdì 16 e mercoledì 28. Questi giorni portano con sé un’aura di fortuna e opportunità. Sfrutta al massimo questi momenti per perseguire i tuoi obiettivi e massimizzare il tuo potenziale. La fortuna è dalla tua parte, e il mese offre molte possibilità di crescita personale e professionale.

