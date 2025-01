Oroscopo del mese

27 Gennaio 2025

Acquario, oroscopo febbraio 2025: determinazione incrollabile

Il sole, Mercurio e Plutone nel tuo segno ti conferiscono un’aura innegabile, un’abilità convincente e una determinazione incrollabile. Approfitta di queste energie nella prima metà del mese per avviare un nuovo progetto o fare una richiesta che ti sta a cuore. Marte si unisce a Saturno e Nettuno nel tuo settore lavorativo, dovresti portare a termine i tuoi compiti con classe e grande metodo mentre Giove favorisce la tua vita sentimentale o un hobby importante per te. Il tuo rapporto con i vicini sarà eccellente dal 4. Dopo il 18, la sfera finanziaria diventa una priorità per te, potresti ricevere una buona notizia che ti farà sorridere. Solo l’ultimo decano riceve ancora gli stimoli di cambiamento di Urano, non irrigidirti di fronte a un imprevisto, anzi, accoglilo.



Sentimenti:

Per tutto il mese, sentirete l’appello dei sensi sotto l’impulso focoso di Venere in Ariete, mentre Marte in segno d’acqua vi destabilizza, avrete molti desideri ma non il modo di esprimerli. La vostra vita affettiva rischia di oscillare tra un immenso bisogno d’amare e un modo piuttosto maldestro di mostrarlo.

In Coppia:

Comunichi facilmente con il tuo partner e i tuoi sentimenti si esprimono con accenti appassionati fin dal 4. Tuttavia, Marte in aspetto di tensione favorisce la tua nervosità emotiva e potrebbe offuscare il desiderio di condividere momenti intimi a due. Cautele.

Single:

Un incontro è possibile sul luogo di lavoro, specialmente dopo il 23, a meno che il tuo amato non si nasconda nelle vicinanze? Sarai conquistatore, persuasivo fino al 14, poi possessivo. Rispetta i tempi di chi ti circonda, o rischi di perderlo!

Soldi e lavoro:

Una sana ambizione ti anima e potresti ottenere alcuni successi a patto di controllare un comportamento, certamente attraente, ma che potrebbe non piacere alla tua gerarchia, soprattutto alla fine del mese. Giove favorisce ampiamente la tua creatività, sarai ispirato e ispiratore. Un viaggio potrebbe favorire un’entrata di denaro.

