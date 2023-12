Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Acquario, oroscopo gennaio 2024

Ricco di sentimenti e romantico con voglia di sperimentare

Gli Acquari ritroveranno nuove energie che li faranno progredire a gennaio. Anche se in genere gli Acquari sono persone abbastanza moderate nelle loro decisioni, questo mese la determinazione nelle scelte sarà il loro punto di forza. Affronteranno qualsiasi cosa con la mente fredda, e non si lasceranno dominare dai loro pensieri. Useranno queste nuove impostazioni sul lavoro perché, in genere, si stressano per ogni piccolezza, e poi portano a casa il lavoro con loro. Così ora avranno più tempo per la loro famiglia e per il partner, che non vede l’ora di passare finalmente un weekend libero con loro.

All’inizio del nuovo anno e in particolare a gennaio, Saturno eserciterà la maggiore influenza sui nati dell’Acquario. Questo pianeta li doterà di una incredibile perseveranza nei loro propositi per il nuovo anno e di affidabilità nel mantenere le promesse, per cui la famiglia potrà fidarsi di loro al 100%. Grazie a questa qualità, faranno grandi progressi nella crescita personale e saranno orgogliosi di loro stessi. Sfortunatamente, la presenza di Saturno causerà anche ostinazione e conservatorismo. Se devono prendere una decisione importante, li suggeriamo di farsi consigliare da persone con la mente più aperta della loro.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe rallentare un po’ le loro ambizioni. Potrebbero sentire il bisogno di ritirarsi e di stare da soli. Questo potrebbe portarli a fare solo ciò che li interessa, senza curarsi delle altre persone. Potrebbero sembrare irraggiungibili o scontrosi ed egoisti, in situazioni estreme. Gli piacerà lavorare e si rilasseranno facendolo, perché saranno accurati e perfezionisti.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potrebbero sviluppare una relazione intima legata all’apprendimento. Gli piacerà molto imparare cose nuove, quindi non sorprende che siano attratti da persone con le loro stesse passioni. Tuttavia, non lasceranno che queste storie d’amore li facciano perdere la testa, perché per loro la loro libertà personale è più importante. Di questo sono assolutamente certi.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i loro valori morali saranno molto forti. Per questo, si comporteranno come un giudice, se si ritroveranno coinvolti in una discussione tra altre due persone. Nei loro pensieri, saranno sicuri e generosi; però, gli piacerà tenere gli altri in attesa prima di dire loro ciò che serve. Inoltre, gli piacerà parlare di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ideale per le questioni lavorative. Il desiderio di soddisfazione materiale e di uno status riconosciuto è importante per loro e li motiva. Anche il loro autocontrollo e le loro capacità organizzative sono di alto livello.

Acquario, oroscopo gennaio 2024

