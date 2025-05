Home

Acquario, oroscopo giugno 2025: l’intensità di Plutone accende la voglia di cambiamento

27 Maggio 2025

Giugno si apre per te con una vibrazione profonda e trasformativa. Plutone nel tuo segno, in particolare per chi appartiene al primo decano, stimola un’intensità nuova nei pensieri, nei gesti, nelle scelte. Ti senti più consapevole di te stesso, più deciso a cambiare ciò che non funziona e a lasciare andare il superfluo. È un mese che può portare svolte importanti, in vari ambiti: vita familiare, lavoro, emozioni. Fino al 20, l’attenzione sarà soprattutto rivolta alla casa o a questioni legate alla sfera domestica. Tra l’11 e il 26 potrebbe crearsi un’atmosfera ambivalente, tra desiderio di cambiamento e bisogno di sicurezza.

Nonostante qualche frizione, mantieni un atteggiamento positivo. Venere, Nettuno e Saturno – attivi dal 25 in Ariete – ti aiutano a dare forma a pensieri più armonici, idee nuove e interazioni serene. Il dialogo si farà più fluido, soprattutto negli scambi quotidiani, che saranno stimolanti. Tuttavia, Marte opposto al tuo segno porta qualche tensione nei rapporti più stretti, soprattutto a livello lavorativo: non reagire di impulso, punta sulla diplomazia e sulla gestione calma dei conflitti.

Dopo il 20, l’energia si alleggerisce e si sposta in Gemelli, settore per te legato all’amore, alla creatività e al rapporto con i figli. Se sei un artista o un genitore, potresti vivere un periodo particolarmente frizzante e pieno di piccoli eventi piacevoli che scaldano il cuore.

Questo mese le stelle ti offrono un buon mix di ispirazione, fascino e stabilità. Venere e Nettuno in Ariete, con l’aggiunta di Saturno dal 25 e il sostegno di Giove dai Gemelli, ti aiutano a vivere l’amore in maniera idealistica ma anche concreta. Plutone amplifica il tuo magnetismo, ma l’opposizione di Marte porta nervosismo e possibili scontri. Calma e sangue freddo saranno indispensabili.

In una relazione:Se ci sono nodi irrisolti nel tuo rapporto, giugno potrebbe esasperarli. Ma non è il caso di drammatizzare. Hai tante energie positive a disposizione che ti invitano a cambiare tono, a diventare più affettuoso e più paziente. Il partner potrebbe sorprenderti positivamente se saprai accoglierlo con empatia e senza troppe pretese.

Single: Plutone ti dona un carisma quasi ipnotico: sei intenso, profondo, affascinante. Questo mese ti sentirai pronto a osare, a esporti, ad accarezzare la possibilità di un incontro fuori dal comune. E il cielo sembra proprio favorirti: le occasioni ci sono, le persone arrivano, le connessioni si accendono

