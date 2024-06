Oroscopo del mese

27 Giugno 2024

Acquario, oroscopo luglio 2024, novità sentimentali

L’oroscopo per de segno dell’Acquario per il mese di luglio 2024.

Per gli Acquario, l’amicizia è un tesoro prezioso. Questo luglio, l’affetto e la stima dei vostri amici vi illumineranno, portandovi a esplorare vie comunicative fuori dall’ordinario. È un periodo propizio per dare vita ai sogni che avete accantonato.

Configurazione Astrale: Il cielo di luglio offre interessanti transiti per l’Acquario:

Sole : In quinconce con il Cancro fino al 21, poi in opposizione con il Leone.

: In quinconce con il Cancro fino al 21, poi in opposizione con il Leone. Luna : Nuova il 6 in quinconce con il Cancro, piena il 21 nel vostro segno.

: Nuova il 6 in quinconce con il Cancro, piena il 21 nel vostro segno. Mercurio : In quinconce con il Cancro fino al 1, in opposizione con il Leone fino al 24, poi in quinconce con la Vergine.

: In quinconce con il Cancro fino al 1, in opposizione con il Leone fino al 24, poi in quinconce con la Vergine. Venere : In quinconce con il Cancro fino al 10, poi in opposizione con il Leone.

: In quinconce con il Cancro fino al 10, poi in opposizione con il Leone. Marte : In quadratura con il Toro fino al 19, poi in trigono con i Gemelli.

: In quadratura con il Toro fino al 19, poi in trigono con i Gemelli. Giove : In trigono con i Gemelli.

: In trigono con i Gemelli. Saturno : Retrogrado in semisestile con i Pesci.

: Retrogrado in semisestile con i Pesci. Urano : In quadratura con il Toro.

: In quadratura con il Toro. Nettuno : In semisestile con i Pesci, retrogrado dal 1.

: In semisestile con i Pesci, retrogrado dal 1. Plutone: Nel vostro segno.

Amore:

I primi giorni di luglio promettono novità sentimentali. Con Venere in aspetto sfidante, si apre un periodo di vivace attività amorosa. Per chi è in coppia, è il momento di correggere gli errori e migliorare la relazione. Le famiglie con figli troveranno armonia. I single potrebbero incontrare un nuovo amore.

Lavoro:

Luglio porta cambiamenti positivi per i lavoratori Acquario. Per successi duraturi, è necessario impegno. Valutate con attenzione le opportunità internazionali. Seguite consigli pratici per evitare perdite finanziarie in un’economia incerta.

Salute:

L’estate può portare trascuratezza nella cura personale, con possibili problemi muscolari alle gambe e difficoltà respiratorie. Il nuoto può essere benefico per la salute e il sistema immunitario.

Fortuna: I giorni più fortunati saranno il 3, il 13 e il 21 di luglio.

