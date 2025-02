Acquario, oroscopo marzo 2025: relazioni e nuove esperienze (Video)

Home

26 Febbraio 2025

Acquario, oroscopo marzo 2025: relazioni e nuove esperienze

Questo mese sarà ricco di relazioni e nuove esperienze! Fino al 20 marzo, le tue energie saranno concentrate sulle questioni finanziarie, con un forte desiderio di guadagnare e risparmiare. Dopo il 20, l’energia si sposta in Ariete, ampliando il tuo raggio d’azione geografico e il tuo cerchio sociale. Prenditi del tempo per goderti momenti piacevoli con i tuoi vicini o con parenti stretti. Marte ti darà una spinta per la tua ambizione professionale, mentre Giove favorirà il tuo settore emotivo. Il 1° decano vivrà un cambiamento inevitabile con Plutone nella tua casa, quindi cerca di accogliere questo processo. Infine, Urano continua a creare problemi per l’ultimo decano, quindi rifletti se è il momento di lasciare andare ciò che non serve più.

Panorama Sentimentale

Il tuo umore positivo sarà contagioso! Avrai la voglia e il desiderio di prosperare nella tua vita amorosa. Giove ti aiuterà a concretizzare un amore nascente o a favorire un impegno legale e duraturo. I tuoi desideri saranno sani, senza pretese, sensuali e sensibili.

In una Relazione

La complicità con il tuo partner sarà naturale e gioiosa. Assicurati di comunicare bene, poiché Mercurio potrebbe creare equivoci. I tuoi sentimenti saranno intensi, come nei primi giorni, forse una seconda luna di miele è in arrivo?

Single

Sarai carismatico (1° decano), leggermente eccessivo, conquistando con entusiasmo e facilità intellettuale. Sfrutta il tuo fascino con delicatezza e resta vigile sia sul lavoro che durante le tue passeggiate con il tuo animale domestico.

Carriera / Finanze

Il tuo lavoro e il tuo patrimonio sono favoriti da un’atmosfera positiva. Sarai tenace fino al 20 e fortunato dopo, con la possibilità di una vincita al gioco d’azzardo se giochi! Un collega o un vicino potrebbero proporti qualcosa di interessante.

