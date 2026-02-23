Acquario oroscopo marzo 2026: ambizione concreta e carisma in crescita

Home

23 Febbraio 2026

I pianeti in Pesci potenziano la tua ambizione finanziaria, mentre alcune resistenze emergono in ambito familiare. Fino al 20 ti impegnerai con determinazione per rimpinguare il portafoglio o valorizzare un talento personale che ti distingue. Vuoi risultati concreti e non hai intenzione di accontentarti.

Plutone nel tuo segno (soprattutto per il primo decano) accentua carisma e combattività, aiutandoti a puntare dritto al tuo obiettivo. La tua presenza si fa intensa, quasi magnetica. Tuttavia Urano crea tensioni in famiglia: evita di trasformare una legittima difesa in una guerra di trincea. Serve equilibrio.

Dal 6, con Venere, Saturno e Nettuno in Ariete, migliorano il morale e le relazioni di vicinato. Ricevi aiuti tempestivi e trovi il coraggio di sostenere le tue idee con fermezza. Dopo il 21 il tuo entusiasmo diventa contagioso: la tua determinazione potrebbe ispirare chi ti circonda.

Panorama sentimentale



Dal 2, Marte e Mercurio insieme facilitano sensualità ed eloquenza, ma accentuano anche una certa possessività emotiva. Evita scatti di gelosia: rischieresti di allontanare chi ti sta vicino. I pianeti in Ariete dal 6 accendono il tuo dinamismo affettivo: il cuore sarà caldo, vibrante, ispirato.

In una relazione

Si profila un mese dai toni alterni. Da una parte desideri dimostrare il tuo amore in modo autentico, dall’altra senti un forte bisogno di novità, soprattutto dopo il 6. Bilancia i cambiamenti d’umore per evitare tensioni inutili. La chiave sarà la comunicazione chiara.

Single

Il tuo carisma magnetico, in particolare nel primo decano, favorisce nuovi contatti. Ma saprai andare oltre la semplice attrazione fisica? Tieni gli occhi aperti nel tuo ambiente sociale: dal 6 le opportunità di incontro diventano promettenti. Prima di lasciarti andare, chiarisci dentro di te cosa desideri davvero.

Carriera / Finanze

Giove protegge il settore professionale e, di conseguenza, il patrimonio. Dopo l’11 un evento gratificante che attendevi da tempo potrebbe finalmente concretizzarsi. Dal 2 in poi la tua determinazione ad aumentare le entrate sarà evidente: non risparmierai energie per raggiungere il tuo obiettivo.

