Acquario, oroscopo ottobre 2023

24 Settembre 2023

Ottobre sarà un mese in cui gli Acquario dovranno dimostrare la loro competenza e professionalità sul lavoro, senza lasciarsi distrarre o demoralizzare. Il tuo capo potrebbe essere severo e esigente con te, cercando di metterti alla prova o di trovarti dei difetti. Non lasciarti intimorire e mostra la tua bravura e la tua originalità. Cerca anche di non prendere le cose troppo alla leggera o di scherzare in modo inappropriato. Potresti infastidire qualcuno o dare una cattiva impressione.

Il tuo modo di pensare potrebbe subire delle trasformazioni in questo periodo, grazie all’influenza del Sole e di Mercurio nella tua nona casa, quella della filosofia e della cultura. Potresti essere attratto/a da nuove idee, teorie o credenze, che amplieranno i tuoi orizzonti mentali. Potresti anche decidere di approfondire le tue conoscenze, iscrivendoti a un corso di studio o leggendo dei libri interessanti. La meditazione e la spiritualità potranno essere di grande aiuto per connetterti con il tuo sé interiore e ascoltare la tua intuizione.

La tua vita sentimentale potrebbe essere vivace e appassionante, grazie all’influsso di Venere nella tua settima casa, quella delle relazioni. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo carisma. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo orgoglioso/a o possessivo/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua gelosia.

Marte, il pianeta dell’azione e della passione, transiterà nella tua ottava casa, quella della trasformazione e della rigenerazione, dal 23 ottobre. Questo ti darà una spinta di energia e di coraggio, che ti aiuterà a superare le tue paure e a risolvere le tue questioni irrisolte. Potresti anche sentirti più sessuale e magnetico/a, attirando l’attenzione del sesso opposto. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo impulsivo/a o aggressivo/a. Potresti avere dei conflitti o dei rischi inutili.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più attenzione in questo mese, soprattutto per quanto riguarda la testa e il collo. Potresti soffrire di emicranie, mal di denti o dolori muscolari. Cerca di prevenire questi disturbi con una buona alimentazione, una corretta idratazione e un adeguato riposo. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui gli Acquario dovranno bilanciare il loro lato razionale e il loro lato emotivo, senza perdere la loro creatività e la loro originalità. Sarà importante dimostrare la propria professionalità sul lavoro, ma anche concedersi dei momenti di svago e di divertimento. Sarà anche un periodo favorevole per ampliare le proprie conoscenze, ma anche per ascoltare il proprio istinto. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

