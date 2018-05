Acquario, quattro giorni di eventi

VI° EDIZIONE “OPEN DAY” ALL’ACQUARIO DI LIVORNO (20-23 MAGGIO 2018)

SI FESTEGGIA IL PATRONO DELLA CITTA’ E LA GIORNATA EUROPEA DEL MARE

Laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi. Spettacolo teatrale per i visitatori.

Il 22 maggio, tariffa speciale per i livornesi.

Livorno, 20-23 Maggio 2018 – Anche quest’anno l’Acquario di Livorno – nell’ambito della ricca serie di iniziative organizzate per la “Giornata europea del mare” dall’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale – propone al largo pubblico l’“OPEN DAY” dell’Acquario di Livorno giunto alla sua VI° Edizione con “Pesci fuor d’acqua – Alla scoperta dei mari del mondo” e un ricco programma di iniziative ed attività che si terranno quest’anno per ben 4 giornate, da Domenica 20 a Mercoledì 23 Maggio 2018 presso la struttura. Un modo originale e divertente, oltre che sociale ed educativo, per festeggiare anche quest’anno con i cittadini livornesi e tutti i visitatori Santa Giulia, il patrono della Città di Livorno. Per il quarto anno dunque l’Acquario di Livorno diverrà un luogo animato di incontro e svago.

Prosegue la ormai consolidata collaborazione tra la società Costa Edutainment S.p.A. – che gestisce la struttura – e l’Associazione “Il Porto dei piccoli” Onlus. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Livorno.

“Pesci fuor d’acqua è un evento a cui siamo molto affezionati e con grande piacere saremo a Livorno per la VI Edizione dell’OPEN DAY dell’Acquario.” – dichiara il Gloria Camurati, Direttore e fondatrice dell’Associazione Il Porto dei piccoli ONLUS – Da oltre dieci anni collaboriamo con Costa Edutainment per coinvolgere sempre più bambini con il fascino del mare, educandoli al rispetto della natura attraverso il divertimento. Il 19 maggio saremo presso la Fortezza Vecchia in occasione della Giornata Europea del mare e dal 20 al 23 maggio in Acquario, per offrire ai visitatori ed agli alunni delle scuole laboratori speciali, un fantastico truccabimbi a tema marino ed il nostro grande spettacolo teatrale “Giorgino e l’ambulatorio sottomarino”. Le giornate saranno occasione per far conoscere la nostra mission e tutti i nuovi progetti sviluppati per offrire sostegno ai tanti bambini che seguiamo ogni giorno a Livorno e non solo.”

“Siamo felici di essere giunti alla VI Edizione dell’OPEN DAY all’Acquario di Livorno, quest’anno in una formula estesa di ben 4 giorni – dichiara il Dott. Giuseppe Costa, Presidente Esecutivo di Costa Edutainment S.p.A., la società che gestisce l’Acquario di Livorno. Questo appuntamento conferma l’ormai più che decennale collaborazione con l’Associazione “Il Porto dei piccoli” con cui da anni organizziamo iniziative presso le strutture del polo genovese e della riviera romagnola. Siamo orgogliosi di poter collaborare e contribuire ad un’iniziativa tanto preziosa che – nel dimostrarsi attenta e sensibile agli aspetti sociali – conferma anche il nostro format edutainment di educazione e divertimento al tempo stesso”.

SPETTACOLO TEATRALE “Giorgino e l’ambulatorio sottomarino” – 20, 21 e 22 Maggio 2018 – Sala del Relitto

Lo spettacolo teatrale si terrà i giorni 20 Maggio, 21 Maggio e 22 Maggio alle ore 16.30 nella suggestiva cornice della Sala del Relitto (Durata 1h). Partecipazione allo spettacolo è gratuita, con contributo minimo di Euro 3 a persona.

LABORATORI LUDICO – DIDATTICI : DAL 20 AL 23 MAGGIO – Sala Panoramica

Nei giorni 20, 21, 22 e 23 Maggio saranno disponibili laboratori ludico-didattici per le scuole su prenotazione e per il largo pubblico – della durata di 30’ca ciascuno – si terranno nella Sala Panoramica dell’Acquario di Livorno. La partecipazione ai laboratori è gratuita, con donazione libera per la raccolta fondi e non vincolata al biglietto di ingresso (fino ad esaurimento posti).

Domenica 20 Maggio dalle 14.00 alle 16.30, Lunedì 21 e Martedì 22 Maggio dalle 10.00 alle 16.30.

Mercoledì 23 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per i partecipanti ai laboratori ci sarà lo sconto di Euro 1,00 sul biglietto Studente o di Euro 2,00 sul biglietto di ingresso per il largo pubblico dietro presentazione del bollino di partecipazione (la promozione è valida nella sola giornata del 23 Maggio 2018, non cumulabile con altre in corso e riservata ai partecipanti dei laboratori didattici).

Nelle giornate sarà presente nella hall dell’Acquario un info point dell’Associazione dove sarà possibile acquistare libri e gadget del Porto dei piccoli.

MARTEDI 22 MAGGIO SPECIALE TARIFFA DI INGRESSO PER I LIVORNESI E APERTURA FINO ALLE 19.00

Esclusivamente nella giornata di martedì 22 Maggio, in occasione del patrono della Città di Livorno, l’Acquario di Livorno offre a tutti i cittadini livornesi la speciale tariffa di ingresso Adulto € 10,00 e € 6,00 Ragazzo per l’ingresso libero alla struttura (dietro presentazione del documento di identità). Promo non cumulabile con altre in corso e valida solo il 22.5.2018.

Per festeggiare il Patrono della Città di Livorno, martedì 22 Maggio l’Acquario di Livorno resterà aperto al pubblico dalle 10 fino alle 19 (ultimo ingresso 18).

3 Laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi:

3 saranno i laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi – organizzati dall’Associazione “Il Porto dei piccoli” – che verranno allestiti presso la Sala Panoramica dell’Acquario di Livorno ed affronteranno le tematiche del percorso dell’Acquario. Sarà l’occasione per sviluppare attraverso il gioco le proprie abilità creative e manipolative. Nel dettaglio:

– “Puliamo il mare” (Laboratorio di ecologia marina)- Durata: 45’-

I partecipanti si sfideranno in un avvincente e divertente gioco di carte attraverso il quale apprendere importanti nozioni di ecologia marina: chi riuscirà a riconoscere e a raccogliere i materiali più inquinanti presenti nel mare sarà il vincitore

.

– “Scopriamo il mare di Livorno” (Laboratorio di costruzioni) – Durata 30’ – Con questo divertentissimo laboratorio i bimbi realizzeranno la propria personale rappresentazione del fondale marino del porto di Livorno con i suoi fantastici abitanti. Come ricordo della giornata ad ogni bambino verrà donata una tovaglietta con il proprio disegno!

– “I colori del mare” (Trucca bimbi a tema marino) gli operatori truccheranno i partecipanti, con tanti colori e la magia della fantasia ci trasformeremo in splendidi animali marini!

Spettacolo teatrale “Giorgino e l’ambulatorio sottomarino” – Sala del Relitto – Durata: 1h

La rappresentazione teatrale – messa in scena dalla compagnia teatrale “Pesci da Palcoscenico” dell’Associazione “Il Porto dei piccoli” ONLUS – è rivolta ad un pubblico di bambini, ma godibile da tutti, perché unisce le tematiche presenti nella mission dell’Associazione “mare, gioco e cultura per i bambini in ospedale” in maniera leggera e divertente per intrattenere i bambini.

Attraverso questa fiaba educativa scopriremo le magiche avventure sottomarine del piccolo Giorgino ed impareremo a non avere paura di medici e medicine.

Le proposte edutainment dell’Acquario di Livorno

Proseguono le attività edutainment per le famiglie che saranno disponibili tutti i giorni da sabato 20 a lunedì 22 maggio 2018. Di seguito nel dettaglio, gli appuntamenti con le attività edutainment:

Percorso “Dietro le quinte”: sabato 19, domenica 20 e martedì 22 maggio alle ore 16.00 ed in altri orari (al raggiungimento del numero minimo di partecipanti)

Per chi vuole scoprire i segreti delle aree tecniche situate dietro le vasche espositive dell’Acquario. Un esperto biologo guiderà i partecipanti alla scoperta dei locali dedicati alla cucina, del laboratorio di analisi e delle vasche curatoriali usate come nursery per le specie ospitate in struttura. Al termine della visita, le persone potranno accedere all’area tecnica situata sopra le vasche espositive ed ammirare dall’alto la Vasca del Relitto e le vasche del percorso “Fondale Roccioso” e “Scogliere Coralline”. Costo: € 4,00 a persona (oltre al biglietto di ingresso). Durata: 45’.

Animazione “Tutti sotto insieme ad Otto”. Sabato 19, domenica 20 e martedì 22 maggio alle ore 11.00. Bambini e ragazzi verranno accompagnati dalla simpatica mascotte – il polpo Otto – lungo il percorso di visita alla scoperta delle bellezze del mare, con giochi, domande e curiosità. La partecipazione ha una durata di 1h ed è inclusa nel biglietto di ingresso alla struttura.

Acquario di Livorno: Novità 2018

L’Acquario di Livorno riparte con la stagione 2018 con una vera e propria invasione di formiche tagliafoglia! Il formicaio non è l’unica novità della struttura per la stagione 2018: il pubblico troverà un percorso acquariologico arricchito con nuovi esemplari di colori e forme speciali con un’accurata tematizzazione delle vasche, una nuova hall di ingresso con nuova biglietteria ed un nuovo allestimento del GiftShop, supporti didascalici digitaliper fornire informazioni sulle vasche, gli habitat ed i loro popolamenti e, nell’area Cestoni, una vasca dedicata al progetto di monitoraggio della qualità delle acque marine in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) e con il Centro Interuniversitario di Biologia Marina (C.I.B.M).

L’Acquario inoltre è da poco entrato nel mondo dell’e-commerce con la vendita online dei biglietti per favorire la prenotazione, l’organizzazione della visita e garantirà l’ingresso prioritario per chi ha acquistato online.

Associazione “Il Porto dei piccoli” Onlus

L’Associazione “Il Porto dei piccoli” ONLUS nasce nel 2005 per volontà della fondatrice Gloria Camurati, con l’obiettivo di creare spazi di evasione per bambini e familiari che vivono la difficile esperienza della malattia e dell’ospedale. L’Associazione è attiva in Liguria, in Toscana (a Livorno, Pisa e Siena), in Lombardia, in Emilia Romagna e in Sardegna. In questi anni sono più di tredicimila i bimbi coinvolti attraverso iniziative e progetti dedicati, offrendo loro serenità e divertimento e portandoli lontano per anche solo per un giorno dalla quotidianità della terapia.

Contatti: info@ilportodeipiccoli.org, tel. 010 8593458, sito: www.ilportodeipiccoli.org.

Acquario di Livorno – Orari di apertura al pubblico 2018

A Maggio, Giugno e dal 1 al 16 Settembre inclusi, apertura tutti i giorni 10-18 (ultimo ingresso 17). A Luglio ed Agosto, apertura tutti i giorni 10-19.30 (ultimo ingresso 18.30) Apertura speciale: il 22 Maggio 10-19 (ultimo ingresso 18.00)

Solo su prenotazione per gruppi e scuole, la struttura è aperta tutti i giorni dell’anno.

Per info su orari, prezzi e prenotazioni tel. 0586/269.111-154 info@acquariodilivorno.it www.acquariodilivorno.it booking@acquariodilivorno.it