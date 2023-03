Acquario: speciale oroscopo 8 marzo 2023, festa della donna

Home

7 Marzo 2023

Acquario: amore, lavoro, denaro

Per le donne nate sotto il segno dell’Acquario, l’8 marzo 2023 sarà un giorno di riflessione e introspezione. Sarà un buon momento per fare una pausa dallo stress quotidiano e dedicarsi del tempo per pensare alle proprie emozioni e bisogni.

In amore, il pianeta Venere presente nel segno dei Pesci potrebbe portare a momenti di romanticismo e passione con il partner. Tuttavia, la quadratura di Urano potrebbe portare a qualche turbolenza e imprevedibilità nella relazione, ma sarà importante mantenere la calma e la comunicazione per superare eventuali ostacoli.

Nel lavoro, la presenza di Saturno nel segno dell’Acquario richiederà una maggiore disciplina e responsabilità, ma questo porterà sicuramente dei risultati positivi nel lungo termine. Sarà importante essere attente alle opportunità che si presenteranno e sfruttarle al meglio.

Per quanto riguarda il denaro, la presenza di Nettuno nella costellazione dell’Acquario potrebbe portare a qualche confusione e incertezza nella gestione delle finanze. Sarà importante evitare di fare acquisti impulsivi e di tenere sotto controllo le spese.

In occasione della festa della donna, sarà importante ricordare l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco tra donne, sia sul piano personale che professionale

