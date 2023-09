Home

26 Settembre 2023

Acquisizione aree ex TRW , le parole del presidente di Confindustria Piero Neri

Le aree ex Trw sono state acquisite nei giorni scorsi dal Gruppo che fa capo al Cavaliere del Lavoro Piero Neri, al termine di una attività congiunta tra Amministrazione Comunale, Confindustria Livorno-Massa Carrara e Autorità di Sistema Portuale iniziata nel 2020.

Una manifestazione di interesse proporrà questo sito (184mila metri quadri di cui 55 mila coperti)” a tutte le aziende interessate ad insediarsi a Livorno e a contribuire allo sviluppo economico e occupazionale della nostra città”

Livorno 26 settembre 2023 – Acquisizione aree ex TRW , le parole del presidente di Confindustria Piero Neri

“Oggi è un giorno importante perché la collaborazione fra pubblico e privato, fra Comune, Autorità di Sistema e Confindustria ha portato a qualcosa di non facile e che poteva comportare ulteriori anni.

La soddisfazione mia oggi ,come presidente di Confindustria è per avere ottenuto un risultato che riteniamo possa andare a beneficio del territorio e della sua produttività.

Per quanto attiene al nostro ruolo tutto inizia nel 2020 quando ho assunto la presidenza di Confindustria e focalizzai uno dei miei obiettivi di mandato nella reindustrializzazione della costa toscana.

Verificai subito che mancavano le aree e iniziai un colloquio serrato con il Comune che Comune ha istituito un vero e proprio laboratorio di approfondimento con assessori, struttura comunale, Confindustria, Autorità di sistema e alla fine l’attenzione è caduta su quest’area che si presta sia a un utilizzo per attività manifatturiere, industriali che logistiche grazie alla sua vicinanza al porto di Livorno.

Si è poi avviata una interlocuzione con la Banca BPM per dare impulso all’economia livornese e abbiamo trovato in loro altrettanta sensibilità.

Come Confindustria insieme al Comune e Autorità di Sistema stiamo facendo il possibile per avere le infrastrutture necessarie a far decollare questi nuovi spazi produttivi. Necessitano anche rapporti umani professionali e anche sotto questo aspetto come Confindustria stiamo portando avanti la fusione di Confindustria Livorno-Massa Carrara con Confindustria Firenze, per avere un rapporto più stretto con il sistema industriale che opera nell’area metropolitana di Firenze , ma la ricerca di manifestazioni d’interesse sarà diffuso anche attraverso i canali nazionali del sistema della Confindustria “.

