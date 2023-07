Home

21 Luglio 2023

Acquista sigarette con contactless di provenienza illecita, denunciato noto 24enne

Piombino (Livorno) 21 luglio 2023 – Acquista sigarette con contactless di provenienza illecita, denunciato noto 24enne

I Carabinieri della Stazione di Piombino, a conclusione di specifiche indagini, hanno denunciato all’AG di Livorno, poiché gravemente indiziato di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, un 24enne di originario dell’est Europa ma residente a Piombino.

Secondo la ricostruzione dei militari; il giovane sarebbe entrato in possesso di un bancomat di provenienza illecita e lo avrebbe utilizzato per acquistare sigarette in una tabaccheria, premunendosi di effettuare diverse transazioni di piccolo importo, in modalità “contactless”, in modo tale da non dover utilizzare il pin.

A farne le spese un giovane piombinese che circa un mese fa aveva subito il furto del proprio portafogli; aveva sporto denuncia ma, prima che avesse avuto il tempo di bloccare il bancomat; qualcuno lo aveva già utilizzato illecitamente.

Ma i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini, sono dapprima riusciti a dare un volto all’utilizzatore della carta e poi ad identificarlo.

Per il 42enne, pluripregiudicato per i soliti reati, denuncia in stato di libertà per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento

