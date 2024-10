Livorno 17 ottobre 2024 – Acquisti fraudolenti, denunciato un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Cecina, a conclusione di un’indagine, hanno denunciato all’AG di Livorno un 50enne di origini laziali, già noto alle forze dell’ordine, per indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I militari sono riusciti a ricostruire i fatti sulla scorta delle indagini effettuate a seguito della denuncia di un cecinese che aveva smarrito la propria carta di credito e che in seguito aveva riscontrato alcuni pagamenti effettuati in luoghi ed orari incompatibili con le proprie abitudini di vita. Si trattava di due transazioni di modico importo, per un totale di un circa 50 euro, eseguite in modalità contactless, così da non dover utilizzare il codice pin, effettuate in un bar e in una tabaccheria di Cecina.

I militari, grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla visione delle registrazioni di videosorveglianza dell’area interessata, sono riusciti in poco tempo a dare un volto all’utilizzatore della predetta carta. In una occasione, infatti, l’uomo era giunto al bar a bordo di uno scooter che i carabinieri avevano già notato durante un servizio di controllo del territorio. Grazie all’attento spirito di osservazione, ne hanno riconosciuto l’utilizzatore nel 50enne, peraltro già loro noto per altri precedenti di polizia, e lo hanno denunciato in stato di libertà.