Basket

18 Febbraio 2023

Ad Alba la Libertas vince facile

Livorno 18 febbraio 2023

La Libertas rispetta il pronostico e vince senza soffrire sul campo di Langhe Roero. La partita è durata appena quattro minuti e mezzo.

Tanto hanno impiegato gli amaranto a scaldarsi e a segnare il primo canestro su azione (di Fratto su assist di Fantoni) dopo un inizio balbettante fatto di tante palle perse (3) e pochi tiri dal campo (3).

Langhe Roero non ha approfittato dei minuti di distrazione della LL che è piombata sulla partita grazie a una tripla e a un gioco da tre punti di Ricci.

Ad ampliare il divario ci ha poi pensato Lucarelli che in pochi minuti è andato in doppia.

Chiusa la prima frazione sul +11, la Libertas ha praticamente raddoppiato il proprio vantaggio all’intervallo lungo fino a toccare il massimo vantaggio sul +36 (35-71), prima di allentare la concentrazione a favorire i canestri di Makke e compagni che hanno contenuto il passivo.

Nella Libertas – salita a Corneliano d’Alba senza capitan Forti, febbricitante – minuti qualità per Madeo, Maralossou e Mancini.

Per qualche ora la Libertas è capolista in solitaria in attesa delle partite di Vigevano e Pielle.

S.Bernardo Langhe Roero – Maurelli Group Libertas Livorno 71-87 (14-25, 15-27, 12-19, 30-16)

S.Bernardo Langhe Roero:

Erik Makke 17 (3/6, 3/6), Alleia ivan Mobio 12 (3/7, 1/1), Matteo Corgnati 11 (4/8, 0/3), Francesco Cravero 9 (3/8, 1/3), Valerio Longo 8 (4/7, 0/0), Giorgio Manna 8 (3/4, 0/1), Sean Pecchenino 6 (2/6, 0/0), Haward Obakhavbaye 0 (0/1, 0/0), Mattia Castellino 0 (0/1, 0/2), Aaron Lomele 0 (0/1, 0/0), Adnan Elkazevic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 26 6 + 20 (Francesco Cravero, Valerio Longo 5) – Assist: 7 (Matteo Corgnati 3)

Maurelli Group Libertas Livorno:

Andrea Bargnesi 15 (1/4, 4/7), Jacopo Lucarelli 14 (3/5, 2/3), Antonello Ricci 11 (2/6, 1/2), Francesco Fratto 10 (4/6, 0/0), Constantin Maralossou 10 (2/4, 2/4), Gianni Mancini 8 (4/8, 0/0), Andrea Sipala 7 (2/3, 1/4), Tommaso Fantoni 6 (1/2, 0/0), Federico Madeo 6 (0/0, 2/4), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Tommaso Fantoni 10) – Assist: 16 (Andrea Sipala , Tommaso Fantoni 4)

