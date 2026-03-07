Home

Ad Albisola Superiore comincia un ciclo di quattro partite decisive per la stagione del Volley Livorno

7 Marzo 2026

Livorno 7 marzo 2026 Ad Albisola Superiore comincia un ciclo di quattro partite decisive per la stagione del Volley Livorno

Non è certo l’ultima spiaggia, ma da domani (sabato 7 marzo, inizio alle ore 21) per la Perullo Volley Livorno comincia un mini-ciclo di quattro partite che può (e per certi versi deve) dare una svolta alla stagione delle gialloblù di coach D’Alesio. Una dopo l’altra, la Perullo Volley Livorno affronterà Iglina Albisola, Stillisolutions Liberi e Forti, Rinascita Volley e Raviolificio Albenga, tutte squadre che si trovano al momento nella seconda metà di classifica nel girone F di Serie B2. Tutte occasioni per provare a fare punti, accorciare le distanze da chi sta davanti e sognare in un finale di campionato che possa riservare grandi soddisfazioni a Melosi e compagne. Come detto, tutto comincia da Albisola Superiore, ultima trasferta in terra ligure per quest’anno. Per la Perullo Volley Livorno l’obiettivo è duplice: mettersi alle spalle le recenti sconfitte contro Timenet Empoli e Ariete Pallavolo Prato e finalmente trovare il primo risultato utile lontano da casa. La voglia di far bene nonostante le difficoltà, leggasi qualche giocatrice non ancora al 100%, è tanta. Lo scontro diretto con l’Iglina Albisola potrebbe fare da trampolino di lancio per una Perullo Volley Livorno che deve ritrovare fiducia nei propri mezzi. Leggendo la classifica, i numeri non vedono le gialloblù così distante dalle avversarie. Il terzetto composto da Albisola, Albenga e Rinascita ha finora raccolto solo un successo più della Perullo Volley Livorno (5 contro 4). A fare la differenza sono le tante partite dove alle gialloblù è mancato quel qualcosa in più per trascinare le rivali di giornata quanto meno al tie-break e portare a casa qualche punto. Ora però non è certo tempo di pensare a cosa è stato, ma di concentrarsi sul presente, anche perché al PalaBesio nell’altra metà campo ci sarà un’Albisola che non sta vivendo un grandissimo momento di forma. L’Iglina è in striscia aperta di quattro sconfitte consecutive, compresi i due 3-0 rimediati nelle ultime uscite per mano di Carpe Diem e Normac Genova. Le liguri vorranno sicuramente fare bottino pieno per spedire la Perullo Volley Livorno a distanza di sicurezza. Al contrario, un blitz esterno da parte delle gialloblù potrebbe far scattare qualche campanello d’allarme in casa Albisola.