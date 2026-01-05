Home

Ad Antignano “Tra onde e chicchi… arriva la Befana!”

5 Gennaio 2026

Livorno 5 gennaio 2026 Ad Antignano "Tra onde e chicchi… arriva la Befana!"



Un pomeriggio di festa per bambini e famiglie tra creatività, gioco e tradizione

Antignano (Livorno), Martedì 6 gennaio 2026 il borgo di Antignano ospita “Tra onde e chicchi… arriva la Befana!”, un evento dedicato a bambine, bambini e famiglie, pensato per celebrare l’Epifania con un pomeriggio di attività creative, gioco e condivisione.

L’iniziativa si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30 con ritrovo presso l’Istituto San Giuseppe, in via del Littorale 28. Il programma prenderà il via con un laboratorio creativo per bambini, durante il quale i partecipanti realizzeranno messaggi speciali ,dedicati al tema della pace, pronti per essere portati simbolicamente verso il mare.

Alle ore 16.00 è previsto l’attesissimo arrivo della Befana, che darà il via a una caccia al tesoro tra le vie del borgo, a cura della compagnia Orto degli Ananassi e dell Teatro della Brigata. Il percorso condurrà i partecipanti fino al moletto di Antignano, dove alle ore 17.00 la Befana distribuirà i tradizionali chicchi, fino a esaurimento della borsa magica, accompagnati da una merenda per i più piccoli.

Il rientro all’Istituto San Giuseppe è previsto alle ore 18.00, con giochi finali e conclusione dell’evento entro le 18.30.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è consigliata per una migliore organizzazione. In caso di pioggia, tutte le attività si svolgeranno al chiuso, presso l’Istituto San Giuseppe.

L’evento è realizzato dall’Associazione Vivi Antignano con la compartecipazione del Comune di Livorno e la collaborazione di Circolo della Pesca, Misericordia di Antignano Sud e Associazione Donatori di Sangue Fratres.