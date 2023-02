Home

Addio a Bruno Busoni, portuale e tifoso del Livorno, il cordoglio di USB

24 Febbraio 2023

Livorno 24 febbraio 2023

E’ scomparso questa mattina all’età di 52 anni Bruno Busoni, portuale, padre di due figli, e grandissimo tifoso del Livorno, dopo aver combattuto contro un male incurabile

“Con le lacrime agli occhi vogliamo salutare Bruno Busoni che questa mattina ci ha lasciato.

Un lavoratore, un amico e un compagno.

Un attivista sindacale del porto di Livorno instancabile e sempre disponibile con tutti.

Se ne va un altro pezzo di Livorno. Operai che conoscevano il valore della solidarietà e della lotta e che non si tiravano mai indietro di fronte alle difficoltà della vita. Senza egoismo ed individualismo.

Il funerale si svolgerà domani alle 15:30 dal cimitero dei Lupi.

Una delegazione sarà a Genova, insieme ai portuali di tutta Italia con uno striscione in suo ricordo.

L’Unione Sindacale di Base di Livorno si stringe attorno alla famiglia, alla moglie, ai figli e a tutti i colleghi di ALP.

Ti siamo grati per tutto il tuo lavoro e per aver condiviso con te un pezzo importante della nostra vita e del percorso di lotta nel porto di Livorno

Usb Livorno”.

