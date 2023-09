Home

Addio a Bruno Tamburini, ex ufficiale della capitaneria di porto e storico esponente del centrodestra scomparso all’età di 76 anni

9 Settembre 2023

Livorno 10 settembre 2023 – Addio a Bruno Tamburini, ex ufficiale della capitaneria di porto e storico esponente del centrodestra scomparso all’età di 76 anni

Si è spento nella notte tra venerdì e sabato 9 settembre Bruno Tamburini, ex ufficiale della capitaneria di porto e noto politico livornese. Aveva 76 anni e da tempo lottava contro una malattia. La sua morte ha lasciato un vuoto in tutta la città, dove era molto apprezzato per la sua attività professionale e politica.

Tamburini era nato a Livorno nel 1947 e si era laureato in ingegneria navale. Dopo aver prestato servizio nella marina militare, era entrato nella capitaneria di porto, dove aveva ricoperto vari incarichi di responsabilità, tra cui quello di comandante del porto di Piombino. Nel 1994 si era congedato con il grado di capitano di fregata.

La sua passione per il mare si accompagnava a quella per la politica, che lo aveva portato ad aderire al centrodestra fin dalla sua nascita. Era stato consigliere comunale per diverse legislature. Si era sempre distinto per la sua coerenza, la sua lealtà e il suo impegno a favore dei livornesi.

