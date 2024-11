Home

Addio a Riccardo Ripoli, il corteo funebre con gli “Amici della Zizzi”

19 Novembre 2024

Con immenso dolore salutiamo Riccardo Ripoli, presidente e fondatore dell’Associazione “Amici della Zizzi”, ma soprattutto “Babbo” dei Bambini più bisognosi.

Riccardo ci ha lasciati il 16 novembre, a soli 59 anni, per un malore improvviso, dopo una vita dedicata ai più fragili.

La sua esistenza cambiò quando, poco più che maggiorenne, perse la madre, Anna Sofia, conosciuta per la sua attività nel sociale e affettuosamente soprannominata la “Zizzi”. Da quel dolore nacque, nel 1987, l’Associazione che porta il suo nome: un progetto di amore e speranza per Bambini e famiglie in difficoltà.

Insieme alla compagna Roberta e agli altri instancabili Volontari dell’Associazione, Riccardo, in 37 anni di attività, ha accolto e accudito oltre 1.000 Bambini, di cui 58 in affido, donando loro una famiglia e, ancor più importante, la concreta speranza di un futuro migliore.



Oggi l’Associazione “Amici della Zizzi” è la sua eredità, un faro di speranza per i più deboli. Chiunque voglia onorarne la memoria può sostenerla, affinché il suo impegno non venga dimenticato.

Il corteo funebre con adulti e bambini in maglia arancione ha accompagnato oggi Riccardo Ripoli alla chiesa di Sant’Agostino a Livorno (passando dal viale della Libertà) dove avrà luogo la funzione religiosa