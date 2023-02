Addio a Roberto Bastelli, Cgil: “sindacalista sempre in prima linea a difesa dei più deboli”

Home

2 Febbraio 2023

Livorno, 2 febbraio 2023

Il cordoglio della Cgil provincia di Livorno per la scomparsa del collega sindacalista Roberto Bastelli

“Apprendiamo con dolore la notizia della scomparsa a 76 anni di Roberto Bastelli, storico sindacalista Cgil proveniente dalla categoria dei trasporti. Bastelli ha fatto parte della segreteria confederale della Cgil livornese dal 1981 al 1996: sempre in prima linea a difesa dei più deboli, lo ricordiamo come uomo estremamente altruista e generoso. Bastelli ha sempre combattuto con tenacia per la difesa dei valori in cui egli credeva, rimanendo comunque profondamente rispettoso delle opinioni altrui. Con la scomparsa di Bastelli se ne va un pezzo importante della storia del nostro sindacato. Ai familiari e agli amici di Roberto vadano le nostre più sentite condoglianze.

Cgil provincia di Livorno

