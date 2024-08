Attualità

18 Agosto 2024

Attualità, Livorno 18 agosto 2024 – Addio ad Alain Delon, il leggendario attore francese si spegne a 89 anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Alain Delon, una delle più grandi icone del cinema francese e internazionale.

Delon, morto all’età di 89 anni, è stato un simbolo di eleganza e talento per generazioni di spettatori.

A comunicare la notizia della morte i suoi figli, Alain Fabien, Anouchka e Anthony, che in una nota congiunta hanno espresso il loro profondo dolore:

Nato l’8 novembre 1935 a Sceaux, nella regione dell’Île-de-France, Delon ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni ’50. Conquistando rapidamente fama e successo grazie al suo fascino magnetico e alla sua presenza scenica inconfondibile.

Lo hanno diretto alcuni dei più grandi registi del cinema, tra cui Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville e Michelangelo Antonioni, diventando il volto di film leggendari come “Rocco e i suoi fratelli” (1960), “L’eclisse” (1962) e “Il clan dei siciliani” (1969).

Uno dei ruoli che lo ha consacrato nell’Olimpo del cinema è stato quello di Tom Ripley in “Delitto in pieno sole” (1960). In questo film diretto da René Clément, ha incarnato con glaciale perfezione il personaggio creato dalla scrittrice Patricia Highsmith. Delon ha saputo rappresentare, in modo unico, l’ambiguità e il fascino oscuro di figure complesse, spesso al limite tra il bene e il male, consolidando la sua fama di anti-eroe per eccellenza.