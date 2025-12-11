Cronaca

Livorno 11 dicembre 2025 Addio ad Alessio Quintavalle, avvocato e figura di riferimento del PD livornese: la città in lutto

La città perde una delle sue voci più riconoscibili nel mondo politico e associativo. È scomparso oggi, giovedì 11 dicembre, Alessio Quintavalle, avvocato 56enne e figura di spicco del Partito Democratico cittadino, dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti colleghi, amici, amministratori e semplici cittadini che in questi anni avevano incrociato il suo impegno pubblico. Con il suo tratto gentile, il sorriso ironico e la capacità rara di tenere insieme anime diverse, Quintavalle aveva conquistato il rispetto di tutto l’arco politico locale.

Una vita tra diritto, politica e mare

Appassionato avvocato e velista innamorato del mare, Quintavalle aveva iniziato il suo percorso politico nel 2005, con l’elezione al Consiglio della Circoscrizione 3 sotto il simbolo di Uniti per l’Ulivo. Da lì era cresciuto all’interno del centro-sinistra livornese, fino a diventare vicesegretario dell’Unione Comunale del PD.

Un ruolo che aveva interpretato con particolare dedizione negli ultimi anni, accompagnando il rinnovamento interno del partito e mantenendo un dialogo costante con la cittadinanza. Chi ha lavorato con lui ricorda la precisione, l’equilibrio, la capacità di riportare ogni discussione all’essenziale: il territorio, le persone, il bene della comunità.

Il ricordo di Italia Viva: “Con Alessio se ne va un bravo politico e un carissimo amico”

Tra i primi messaggi pubblici di cordoglio, quello di Alfio Baldi, presidente provinciale di Italia Viva Livorno. Le sue parole restituiscono la dimensione umana di Quintavalle:

**«Un pensiero per Alessio Quintavalle

La notizia della morte di Alessio ci coglie veramente impreparati.

Quando avevamo saputo che era stato ricoverato abbiamo sperato che potesse essere un caso risolvibile e di poterlo rincontrare nei prossimi giorni per strada. Alessio era un ragazzo gioviale, che discuteva e scherzava sempre senza animosità, anche quando abbiamo discusso da posizioni diverse riuscivamo sempre ad andare via con un sorriso. Abbiamo discusso tante volte su quale fosse il riformismo migliore ed ogni volta abbiamo apprezzato la sua lucidità e la sua voglia di tenere tutto un mondo insieme.

Con Alessio se ne va un bravo politico ed un carissimo amico.

Non è stato fortunato con la salute, molte volte lo abbiamo visto sofferente ma davvero non ci spettavamo questo epilogo. Un abbraccio a tutti i suoi cari, che giungano loro le condoglianze di Italia Viva Tutta

Alfio Baldi

Presidente provinciale Italia Viva Livorno»**

Parole dure e affettuose allo stesso tempo, che confermano come la figura di Quintavalle avesse saputo creare ponti anche oltre gli schieramenti di appartenenza.

L’omaggio del PD: “Buon vento, Alessio”

Intenso anche il ricordo diffuso dal Partito Democratico attraverso un messaggio firmato da Gabriella Pagni, segretaria del Circolo PD Borgo-Fabbricotti, e Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale PD Livorno.

«𝗕𝘂𝗼𝗻 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼

Amava la barca, e il mare era la sua casa. Salutiamo con profondo dolore 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝘃𝗮𝗹𝗹𝗲, scomparso a 56 anni dopo una malattia.

Avvocato, appassionato di vela e da sempre impegnato nel PD, Alessio ha dato molto al nostro partito: vicesegretario dell’Unione Comunale, organizzatore instancabile, anima anche delle passate edizioni della nostre Feste de l’Unità.

Chi ha lavorato con lui ricorda la sua ironia, capace di stemperare ogni discussione con un sorriso e di riportarci sempre all’essenziale: il bene del territorio e delle persone per cui facciamo politica.

Sarà possibile dare un ultimo saluto ad Alessio domani dalle 10.30 presso le salette SVS davanti al Cimitero dei Lupi. Il funerale partirà da lì alle 16 per il cimitero.

Alla famiglia vanno le nostre più sincere condoglianze da parte di tutta la nostra comunità.

La segretaria del Circolo PD Borgo-Fabbricotti

Gabriella Pagni

Il segretario dell’Unione Comunale PD Livorno

Alberto Brilli»

Un messaggio che intreccia l’anima politica e quella umana, restituendo l’immagine di un uomo capace di sorridere anche nei momenti più complessi.

Il dolore personale: le parole di Giulia Gurnieri

Profondo e intimo il ricordo della consigliera comunale Giulia Gurnieri, che sceglie il registro umano più che quello istituzionale:

«In questo momento le parole non le ho.

Non le ho da ieri, da quando abbiamo saputo che la situazione era grave, gravissima.

So solo che ci ha lasciato un amico sincero, da una sensibilità speciale e una intelligenza fuori dal normale.

Alessio Quintavalle resta con noi con il suo modo di fare, con le sue battute sempre pronte e con il suo modo intelligente e sottile di leggere tutte le situazioni.

Di tutto questo si dovrà, in qualche modo, farne tesoro.

Sarà dura, lo è già, e insopportabile è già il silenzio estremamente feroce dovuto all’assenza delle telefonate della mattina.

Io comunque la tua tessera del PD sono andata a prendertela. Come promesso.»

Un messaggio che fotografa in modo vivido il vuoto lasciato da Quintavalle, non solo nel partito ma nella vita quotidiana di chi lo conosceva.

Una comunità colpita: centinaia di messaggi sui social

Dopo la diffusione della notizia, i social si sono riempiti in poche ore di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi, compagni di partito, clienti dello studio legale, semplici cittadini che negli anni avevano condiviso con lui momenti professionali o personali.

C’è chi ricorda la sua ironia, chi la sua correttezza, chi la capacità di unire anziché dividere. Molti messaggi parlano del mare, della sua barca, di quelle passioni che lo hanno accompagnato fino all’ultimo.

L’ultimo saluto

Le esequie si terranno domani, con camera ardente alle salette SVS davanti al Cimitero dei Lupi dalle ore 10.30.

Il funerale partirà alle 16.

La città saluta così un uomo che, con garbo e determinazione, ha saputo lasciare un’impronta profonda nella comunità livornese. Un professionista rispettato, un politico apprezzato, ma soprattutto un amico per tanti.

Buon vento, Alessio.