Home

Cronaca

Aree pubbliche

Addio al cavalcavia del Corallo? Lo Stato finanzia progetto di fattibilità di un sottopasso

Aree pubbliche

19 Novembre 2021

Addio al cavalcavia del Corallo? Lo Stato finanzia progetto di fattibilità di un sottopasso

Livorno 19 novembre 2021

Addio al cavalcavia del Corallo? Lo Stato finanzia progetto di fattibilità di un sottopasso

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha ammesso al finanziamento il progetto di fattibilità relativo all’intervento strategico sulla mobilità cittadina che il Comune di Livorno (nell’ambito del PUMS) aveva candidato il mese scorso.

Il Comune aveva presentato la domanda per un progetto di fattibilità, per il quale erano stati richiesti 175mila euro, riguardante la realizzazione di un’opera sostitutiva del cavalcaferrovia di via degli Acquedotti, passaggio fondamentale per riqualificare l’intero comparto della Stazione e delle Terme del Corallo.

L’assessore alla mobilità e all’ambiente Giovanna Cepparello Esprime grande soddisfazione per questo risultato

“La progettazione di fattibilità, che ci è stata finanziata dal Ministero, è il primo step verso la realizzazione di questa opera, così importante per la città”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin