Home

Cronaca

Addio al Comandante Alfa, l’eroe senza volto che regalava sorrisi ai bambini

Cronaca

20 Luglio 2026

Addio al Comandante Alfa, l’eroe senza volto che regalava sorrisi ai bambini

Livorno 20 luglio 2026

Addio al Comandante Alfa, il cordoglio dell’Asl: «Il suo ricordo resterà legato alla generosità e alla vicinanza verso la Pediatria»

Livorno piange il Comandante Alfa, figura simbolo dell’Arma dei Carabinieri, fondatore del Gruppo di Intervento Speciale (GIS) e protagonista di una lunga carriera al servizio dello Stato. Alla notizia della sua scomparsa, avvenuta domenica 19 luglio all’età di 75 anni, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni e della cittadinanza.

Tra questi anche quello dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che ha voluto ricordare il profondo legame che il Comandante Alfa aveva costruito negli anni con il territorio livornese e, in particolare, con il reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino.

«L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Comandante Alfa, figura molto conosciuta e stimata, che nel tempo ha dimostrato grande sensibilità e vicinanza all’Azienda sanitaria, facendosi promotore di numerose e apprezzate donazioni, in particolare a favore della Pediatria di Livorno», si legge nella nota diffusa dall’Asl.

La Direzione aziendale sottolinea come il suo ricordo resterà «legato anche alla generosità, all’attenzione verso gli altri e alla disponibilità evidenziata nei confronti della comunità e dei servizi sanitari del territorio», esprimendo la vicinanza ai familiari e agli amici con le più sentite condoglianze.

Oltre alle straordinarie imprese compiute durante oltre quarant’anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Alfa era infatti conosciuto a Livorno anche per il suo impegno nel sociale. Dopo il pensionamento aveva trasformato la sua vicinanza ai più piccoli in un appuntamento fisso: ogni anno raggiungeva personalmente il reparto di Pediatria dell’ospedale per consegnare doni ai bambini ricoverati in occasione del Natale e della Pasqua, regalando sorrisi e momenti di serenità alle loro famiglie.

Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, il luogotenente dei Carabinieri aveva scelto di mantenere segreta la propria identità per tutta la vita operativa, diventando noto semplicemente come Comandante Alfa. Nel 1978 fu tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il reparto d’élite dell’Arma con sede proprio a Livorno, prendendo parte a delicate missioni contro terrorismo e criminalità organizzata che gli valsero numerose decorazioni.

Conclusa la carriera militare, aveva continuato a trasmettere i valori della legalità attraverso incontri nelle scuole, conferenze e pubblicazioni, diventando un punto di riferimento per tanti giovani e mantenendo sempre un forte legame con la città labronica.

Le esequie del Comandante Alfa saranno celebrate martedì 21 luglio alle ore 10 nella chiesa di Santa Madre Teresa di Calcutta a Livorno, dove amici, colleghi e cittadini potranno rendergli l’ultimo saluto.