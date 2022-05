Addio al dottor Domenico Licandro, gli “amici fraterni” lo ricordano così

Home

27 Maggio 2022

Livorno 27 maggio 2022

E’ mancato ieri sera all’età di 65 anni il Dott. Domenico Licandro, titolare di Arte Ottica in piazza Benamozegh

Gli amici lo saluteranno domani mattina alla sala mortuaria dell’Ospedale di Livorno ed alle 10,30 andrà alla cremazione dove verrà celebrata una funzione religiosa.

Gli “amici fraterni”, con un messaggio inviato a LivornoPress ricordano Domenico.

“Tu c’eri sempre per tutti noi, i tuoi amici , il tuo negozio di Ottica non era semplicemente un negozio dove andare a fare gli occhiali , era un luogo di ritrovo per amici, che quando passavano in zona , non potevano passare senza venirti a trovare

Eri un punto di riferimento per ogni consiglio avessimo bisogno.

Possiamo dire che sei stato un uomo che hai lasciato il segno nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti .

Eri un uomo buono.

Eri un uomo casa, famiglia ed amici.

Ci sei mancato da quando per motivi di salute hai dovuto chiudere la tua trentennale attività.

Ma sapevamo che c’eri.

Oggi hai lasciato un vuoto incolmabile.

Ciao Domenico

i tuoi amici”

