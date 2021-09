Home

Addio al nuoto, Turrini “appende cuffia e occhialini al chiodo”

29 Settembre 2021

Livorno 29 settembre 2021

Federico Turrini annuncia sui social il suo ritiro dal nuoto

“Ne è passato di tempo dalla mia prima gara (1992). Un percorso di 30 anni da nuotatore agonista.

È giunto per me il momento di “appendere cuffia e occhialini al chiodo”.

Questo bellissimo viaggio mi ha regalato esperienze indimenticabili, occasioni di crescita, gioie immense e dolori altrettanto forti.

Mi ha formato come uomo. Dal bambino che va in piscina per imparare a nuotare a Capitano della Nazionale.

Non dimenticherò mai l’emozione della mia prima Olimpiade a Londra, che ho sempre considerato il coronamento della mia carriera.

Vorrei ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino in questo lungo percorso.

La lista è infinita e mi dimenticheró sicuramente qualcuno, ma una menzione speciale va sicuramente alla mia famiglia, a Chiara, alle società Livornesi di cui ho fatto orgogliosamente parte, ai miei amici e compagni di squadra.

A tutti gli allenatori che ho avuto ( Zia Ale, Ilaria, Aldo, Riccardo,Stefano,Sergio, Luca, Il Moro, Corrado, Carlo, Stefano, Alberto). Al Centro Sportivo Olimpico dell’ Esercito del quale ho avuto l’onore di difenderne i colori per 16 stagioni.

Grazie davvero a tutti! È stato bellissimo.

Ora inizierà una nuova parte della mia vita lavorativa ma continuerò a respirare cloro in un’altra veste, spero che sia bella come lo è stata la prima!”

