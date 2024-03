Home

Addio al servizio attivo: Paolo Zannotti e Andrea Bonsignori lasciano i Vigili del Fuoco

1 Marzo 2024

Livorno – Addio al servizio attivo: Paolo Zannotti e Andrea Bonsignori lasciano i Vigili del Fuoco

Il 1° marzo segna una svolta significativa nella vita di due membri apprezzati dei Vigili del Fuoco di Livorno. Dopo anni di servizio dedicato e impegno instancabile, il Capo Reparto Paolo Zannotti e il Vigile Coordinatore Andrea Bonsignori stanno per iniziare un nuovo capitolo della loro vita, poiché lasciano il servizio attivo per essere collocati in quiescenza.

Paolo Zannotti ha servito con distinzione presso il distaccamento Porto di Livorno, dimostrando sempre una leadership forte e un impegno incrollabile nel garantire la sicurezza e l’incolumità nella zona portuale. La sua dedizione al dovere e la sua professionalità sono state un esempio per i suoi colleghi e una fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Andrea Bonsignori ha svolto il suo ruolo di Vigile Coordinatore presso la sede Centrale a Livorno con competenza e dedizione. Il suo impegno nel garantire la sicurezza della comunità e nel rispondere prontamente alle emergenze è stato ammirato e apprezzato da tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui.

Il loro ritiro segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto nel cuore della comunità dei Vigili del Fuoco di Livorno. Tuttavia, è anche un momento per celebrare i loro successi e per ringraziarli per il loro servizio dedicato. Paolo Zannotti e Andrea Bonsignori hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Livorno, e il loro contributo non verrà mai dimenticato.

Mentre guardano al futuro e iniziano questa nuova fase della loro vita, possiamo solo augurare loro tutto il meglio e ringraziarli ancora una volta per il loro straordinario servizio. Livorno sarà sempre grata per il loro contributo e il loro sacrificio.

