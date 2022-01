Home

Cronaca

Addio alla Baciocca. Vernacolo e tifosi amaranto in lutto, muore a 79 anni Alberto Carpigiani

Cronaca

31 Gennaio 2022

Addio alla Baciocca. Vernacolo e tifosi amaranto in lutto, muore a 79 anni Alberto Carpigiani

Livorno 31 gennaio 2022

E’ scomparso all’età di 79 anni Alberto Carpigiani (in foto il primo a sinistra), conosciuto come “la Baciocca”

Alberto era conosciuto da generazioni di livornesi per le sue interpretazioni in vernacolo nelle commedie di Beppe Orlandi e per la passione che aveva per il Livorno calcio.

La tifoseria amaranto e l’ambiente del vernacolo piangono la scomparsa di Alberto Carpigiani, anche l’Us Livorno calcio con una nota ha espresso il proprio cordoglio: “L’Unione Sportiva Livorno 1915 – si legge nel comunicato – piange la scomparsa di Alberto Carpigiani, 79 anni, conosciuto nell’ambiente del vernacolo livornese come ‘la Baciocca’. Storico tifoso del Livorno, Carpigiani è stato uno dei fondatori del club amaranto Mario Magnozzi. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia”

I funerali si terranno oggi pomeriggio a partire dalle 15 alla camera mortuaria di viale Alfieri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin