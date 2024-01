Home

Cronaca

Addio alla Divisa: Due Vigili del Fuoco Livornesi si Ritirano Dopo una Lunga Carriera

Cronaca

30 Gennaio 2024

Addio alla Divisa: Due Vigili del Fuoco Livornesi si Ritirano Dopo una Lunga Carriera

Livorno 30 gennaio 2024 – Addio alla Divisa: Due Vigili del Fuoco Livornesi si Ritirano Dopo una Lunga Carriera

Oggi è stato un giorno di emozioni alla Caserma Centrale dei Vigili del Fuoco di Livorno, dove il Comandante Ugo D’Anna e il personale del corpo hanno salutato due dei loro colleghi; il Capo Reparto Paolo Lenzi e l’Ispettore Antincendi Esperto AIB Fabio Bonaretti.

I due vigili del fuoco, dopo una lunga e dedicata carriera al servizio della comunità, hanno raggiunto il meritato collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Il Comandante Ugo D’Anna ha guidato la cerimonia di commiato, sottolineando il contributo significativo di Lenzi e Bonaretti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Paolo Lenzi, nel suo ruolo di Capo Reparto, ha dimostrato professionalità e dedizione nei vari compiti assegnati, mentre l’Ispettore Fabio Bonaretti, esperto nelle operazioni antincendio, ha fornito un contributo prezioso alla sicurezza della comunità livornese.

La giornata è stata caratterizzata da momenti di commozione e riconoscimenti per i due vigili del fuoco in pensione. La comunità e i colleghi hanno espresso la loro gratitudine per gli anni di servizio dedicati alla tutela e alla sicurezza di Livorno.

Il collocamento a riposo segna la fine di un capitolo nella vita professionale di Paolo Lenzi e Fabio Bonaretti, ma la loro eredità di impegno e dedizione rimarrà nel cuore della Caserma Centrale dei Vigili del Fuoco di Livorno. Auguriamo loro una meritata e serena pensione.