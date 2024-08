Home

Addio all’Ingegner Raffaele Tavani, protagonista della ricostruzione della città. Domani i funerali

17 Agosto 2024

Livorno piange la scomparsa di uno dei suoi cittadini più illustri, l’ingegner Raffaele Tavani, venuto a mancare venerdì scorso all’età di 97 anni, a pochi giorni dal suo 98° compleanno, che avrebbe festeggiato il 3 settembre. Figura di spicco nel mondo dell’edilizia, Tavani ha lasciato un segno indelebile nella storia della città, contribuendo alla ricostruzione di numerosi edifici devastati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

Tra le sue opere più importanti, si annovera la ristrutturazione di via Grande, cuore pulsante di Livorno, che Tavani ha contribuito a riportare all’antico splendore dopo le distruzioni belliche. Altrettanto significativa è stata la sua opera sulla sede della Banca d’Italia labronica, la chiesa di Nostra Signora del Rosario, e la filiale della Banca Nazionale del Lavoro di via Cairoli, tutte strutture che oggi portano la firma del suo impegno e della sua visione ingegneristica.

La notizia della sua scomparsa, diffusa dai familiari, si è rapidamente sparsa in tutta la città, suscitando profondo cordoglio. Tavani non era solo un professionista stimato, ma anche una figura benvoluta e rispettata per il suo contributo alla comunità. Oltre alla sua attività professionale, Tavani ha ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Ingegner Pirro Liguori, un ente senza scopo di lucro che assegna borse di studio e premi agli studenti meritevoli delle province di Pisa e Livorno, che studiano alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, dove egli stesso si era laureato nel Dopoguerra.

Il funerale dell’ingegnere si terrà oggi alle 16:00 presso la chiesa di Nostra Signora del Rosario in via Mangini, un edificio storico che Tavani aveva contribuito a ristrutturare, e che ora accoglierà l’ultimo saluto della città a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio di Livorno.

L’ingegner Tavani lascia un’eredità fatta di edifici, ma soprattutto di un esempio di dedizione e amore per la propria città che resterà vivo nella memoria di tutti i livornesi.

