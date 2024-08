Home

Cronaca

Adotta due cuccioli di Pastore Maremmano e dona loro una casa piena di amore

Cronaca

6 Agosto 2024

Adotta due cuccioli di Pastore Maremmano e dona loro una casa piena di amore

Livorno 6 agosto 2024 – Adotta due cuccioli di Pastore Maremmano e dona loro una casa piena di amore

Due adorabili cuccioli di pastore maremmano, di soli tre mesi, sono alla ricerca di una persona o una famiglia che possa offrire loro una casa piena di amore e affetto. Questi due fratellini, dal manto bianco e dall’innata dolcezza, aspettano solo di trovare un posto sicuro dove crescere e vivere felici.

I cuccioli sono in ottima salute, vaccinati e pronti per essere accolti in una nuova casa. La loro indole affettuosa e gioiosa li rende perfetti compagni di vita, pronti a donare amore incondizionato a chi saprà prendersi cura di loro.

L’adozione dei cuccioli sarà gratuita, ma è riservata a persone referenziate e serie, che possano garantire un ambiente sicuro e amorevole per il loro sviluppo. La decisione di adottare un animale è importante e richiede responsabilità, per questo motivo l’associazione A.L.C.A. si assicura che i cuccioli trovino una casa adatta alle loro esigenze.

Per ulteriori informazioni e per conoscere meglio questi splendidi cuccioli, è possibile contattare l’associazione A.L.C.A. al numero 3703640233. Non perdete l’opportunità di accogliere nella vostra vita due piccoli amici che sapranno riempire le vostre giornate di gioia e amore.

Adottare un animale non solo arricchisce la propria vita, ma rappresenta anche un gesto di grande generosità e responsabilità. Questi cuccioli aspettano con ansia di conoscere la loro nuova famiglia, e voi potreste essere la persona che farà la differenza nella loro vita.