Adotta Fiocco e Lady, Cristiano Lucarelli: aiutiamoli a uscire dal canile (Video)

15 Settembre 2024

Livorno 15 settembre 2024 – Adotta Fiocco e Lady, Cristiano Lucarelli: aiutiamoli a uscire dal canile

Altra uscita pubblica dopo quella del 31 agosto per due dei 4 cuccioli di maremmano ancora in cerca di adozione. Grazie all’iniziativa promossa dalle presidenti delle associazioni animaliste, Giovanna Giusti (ALCA) e Simona Bertotto (Ata-PC) i due cuccioli si sono presentati ai cittadini in piazza San Jacopo

Cristiano Lucarelli, una delle figure più amate della città, simbolo di passione e impegno sia dentro che fuori dal campo, si mobilita per una causa che tocca il cuore di molti: l’adozione di due cuccioli ospitati al canile comunale. Fiocco e Lady, due piccoli incroci di maremmano di appena tre mesi, stanno cercando una casa e una famiglia che possa donare loro l’affetto e la libertà che meritano.

Lucarelli, indimenticato bomber amaranto e orgoglio livornese, ha deciso di sfruttare la sua popolarità e il suo amore per gli animali per sensibilizzare i concittadini su un tema importante: il destino di questi cuccioli che, senza un’adozione, rischiano di trascorrere la loro vita tra le mura del canile. Fiocco e Lady non devono crescere in gabbia, sono solo dei cuccioli, pieni di energia e amore da dare. Hanno bisogno di una famiglia che li accolga e di uno spazio dove correre e giocare liberi.

L’appello di Lucarelli è un grido di speranza per questi due cagnolini. La vita in canile, per quanto dignitosa, non è il destino che Fiocco e Lady meritano. È il momento di dare loro una seconda possibilità, ha aggiunto Lucarelli, sottolineando quanto sia importante per la comunità fare la propria parte. “Livorno ha sempre dimostrato un grande cuore, sono sicuro che qualcuno risponderà a questa chiamata.”

Fiocco e Lady sono l’immagine dell’innocenza: occhi dolci e un’indole affettuosa. Come tutti i cuccioli, hanno bisogno di attenzioni, ma in cambio sanno offrire una fedeltà e un amore incondizionati. “Ho visto con i miei occhi quanto affetto possono dare gli animali,” ha concluso Lucarelli. “Ora tocca a noi dare a loro la possibilità di vivere una vita felice.”

L’appello è rivolto a tutte le famiglie livornesi e non solo. Adottare Fiocco e Lady significa fare un gesto d’amore e regalare loro una vita che, senza l’intervento di qualcuno, rischierebbero di non conoscere mai.

(Video: l’appello e le immagini fi Fiocco e Lady)

Come adottare Fiocco e Lady?

Chiunque fosse interessato ad adottare i due cuccioli può rivolgersi al canile comunale di Livorno o alle due associazioni per avere maggiori informazioni e visitare Fiocco e Lady

Cellulare (Alca): 331 3101075

E-mail: atapc.livorno@gmail.com

