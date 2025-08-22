Home

Provincia

“Adotta un’aiuola e prenditi cura del verde”, il Comune di Rosignano chiama i cittadini

Provincia

22 Agosto 2025

“Adotta un’aiuola e prenditi cura del verde”, il Comune di Rosignano chiama i cittadini

Rosignano Marittimo (Livorno) 22 agosto 2025 “Adotta un’aiuola e prenditi cura del verde”, il Comune di Rosignano chiama i cittadini

Il verde è nostro amico e dobbiamo rispettarlo. A partire dal verde urbano, dalle aiuole e dalle fioriere che incontriamo per le strade e le piazze di città, paesi, piccoli borghi. E allora perché non collaborare con l’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo affinché il verde urbano diventi patrimonio di tutti noi cittadini e cittadine?

Per questo è stata fissata una “chiamata pubblica ai patti di collaborazione sul verde urbano”: l’appuntamento sarà il 28 agosto alle ore 17.30 presso la Villa Pertusati di Rosignano Marittimo, dove sarà presente anche l’assessore Susanna Masoni che, fra le deleghe, ha anche quella relativa al verde pubblico.

Questa “chiamata” – che la locandina grafica lancia con il jingle “Adotta un’aiuola” – nasce dall’Amministrazione civica che ha individuato nell’adozione di aree verdi comunali uno strumento finalizzato alla cura del territorio attraverso la partecipazione della cittadinanza, delle associazioni e degli operatori commerciali. L’obiettivo dell’adozione diventa quindi strumento per un utilizzo più soddisfacente delle aree verdi da parte degli utenti e uno stimolo alla coesione sociale.

Tre i passaggi essenziali per poter rendere fattiva questa collaborazione con l’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo.

Primo passaggio: individuare una fioriera, un’aiuola, un’area verde che secondo il cittadino o la cittadina potrà esprimere al meglio la sua bellezza grazie alla cura e alle attenzioni che potrà ricevere.

Secondo passaggio: partecipare all’incontro del 28 agosto o mettersi in contatto con l’Ufficio amministrazione condivisa ( c.falchetti@comune.rosignano.livorno.it , tel. 333 9341363) per proporre un’azione di cura (annaffio, concimazione, sfacciò, piantumazione, pulizia da erbacce e rifiuti).

Terzo passaggio: il confronto per rendere possibile la collaborazione per la cura del verde cittadino.

“Adotta un’aiuola e prenditi cura del verde”, il Comune di Rosignano chiama i cittadini