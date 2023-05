Home

Animali

28 Maggio 2023

Livorno 28 maggio 2023 – Adozione cani Livorno: ho tre mesi e cerco una famiglia da amare, vieni a prendermi

Adozione cani: L’amore a quattro zampe che ti aspetta!

Ciao, sono un cucciolo di soli tre mesi e vorrei tanto trovare una famiglia speciale che mi adotti. Sono un affettuoso meticcio di taglia piccola, ma il mio cuore è grande come l’universo. Sono qui per donare amore incondizionato e per riceverne in cambio.

Sono un vero concentrato di felicità: sempre allegro, gioioso e pronto a giocare. La mia anima è intrisa di dolcezza e il mio sguardo tenero non vede l’ora di incrociare il tuo. Sto cercando una famiglia che mi accolga per quello che sono, un cucciolo vivace e affettuoso in cerca di un amore senza limiti.

Se mi darai una casa, ti prometto che ti regalerò momenti indimenticabili. Insieme potremo esplorare il mondo, condividere risate contagiose e stringere un legame unico nel suo genere.

Ti invito a guardare il video che ho preparato per te. Attraverso le immagini, potrai scoprire la mia vera natura e tutto l’amore che ho da offrire.

Non vedo l’ora di incontrarti e di diventare il tuo fedele compagno di vita. Ti aspetto a braccia aperte, pronto per iniziare questa straordinaria avventura insieme.

Vieni a prendermi, perché l’amore a quattro zampe è pronto a entrare nel tuo cuore

Per informazioni rivolgersi ad Alca (Associazione liberi cittadini animalisti)

370 3640233

